Was könnt ihr mit Battlefield Portal nun tun? Wer möchte, kann sich nun auf der Webseite einloggen und einen eigenen Modus kreieren, in dem etwa Truppen aus dem zweiten Weltkrieg gegen Truppen aus Battlefield 3 kämpfen können.

Was ist das für ein Modus? In Portal habt ihr Zugriff auf Inhalte und Karten von drei Battlefield-Klassikern:

In Battlefield Portal könnt ihr eigene Spielmodi für den neuen Shooter Battlefield 2042 erstellen. Doch obwohl das Spiel erst am Freitag in den Early Access startet, könnt ihr schon jetzt Portal herunterladen und eine eigene Map zum Spiel kreieren.

Insert

You are going to send email to