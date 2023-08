Baldur’s Gate 3 als Multiplayer-Kartenspiel: Magic the Gathering Commander Legends bringt Karlach, Gale, Minthara & Co auf euren Küchentisch

Baldur’s Gate 3 ist überall, jeder spricht darüber und seine Erfahrungen. Die Geschichten rund um Astarion, Wyll und Shadowheart gehen darüber hinaus weiter im Kartenspiel Magic the Gathering.

Baldur’s Gate 3 basiert auf dem beliebten Pen and Paper-Rollenspiel Dungeons and Dragons. Die Erfinder, Wizards of the Coast, betreiben noch eine weitere große Marke: das Sammelkartenspiel Magic the Gathering. Die beiden großen Namen treffen in dem Magic-Set “Commander Legends: Battle for Baldur’s Gate” aufeinander. Diverse Charaktere aus Baldur’s Gate 3 sind darin als einzigartige Magic-Karten verewigt.

Was ist Commander Legends: Battle for Baldur’s Gate?

Wizards of the Coast produziert jedes Jahr neue sogenannte Sets. Darin werden regelmäßig ca. 300 neue Karten für das Spiel herausgebracht. Die Karten widmen sich immer einem übergreifenden Thema und sogar einer Story. Eines dieser Sets ist Commander Legends: Battle for Baldur’s Gate. Storytechnisch sagt der Titel eigentlich schon alles: Die riesige Stadt Baldur’s Gate wird angegriffen und muss von bekannten Helden aus dem DnD-Universum gerettet werden. Darunter finden sich auch beliebte Helden aus dem aktuellen Spiele-Hit von Larian wie zum Beispiel Karlach, Gale oder Minthara.

Das Set ist für den sehr beliebten Spielmodus “Commander” designt. Dabei spielen 4 Spieler in einer Runde bis nur noch einer übrig ist und die anderen besiegt wurden. Die Karten in Commander Legends sorgen für sowohl spannende als auch unterhaltsame Effekte, die auch eure Mitspieler mit einbeziehen können.

Draft- und Set-Booster

Die Booster-Boxen, auch genannt Displays, gibt es in zwei Varianten: Draft- und Set-Booster. Draft-Displays enthalten 24 Booster-Packs mit jeweils 20 Karten. Sie sind dazu vorgesehen mit Freunden zusammen zu draften: Dabei erhält jeder Spieler 3 Packs. Alle öffnen ihr erstes Pack gleichzeitig und nehmen zwei Karten heraus, die sie in ihrem Deck spielen möchten. Dann wird das Pack reihum weitergeben, wieder nimmt jeder zwei Karten und gibt das Pack wieder weiter. Das wird so lange wiederholt bis alle Karten aus den ersten Packs verteilt sind. Mit dem zweiten und dritten wird genauso verfahren.

Set-Displays hingegen haben nur 18 Booster-Packs und diese beinhalten 15 Karten. Dafür ist die Dichte an seltenen und Foil-Karten hier deutlich höher. Begehrte Charaktere wie Karlach gehören der höchsten Seltenheit an, die Chance sie in einem Set-Booster zu finden ist daher größer.

Commander Starter-Decks

Ihr seid noch ganz neu bei Magic the Gathering oder wollt in die spaßigen Mehrspieler-Runden einsteigen? Dann schaut euch am besten die Commander Starter-Decks an. Ihr habt die Auswahl aus 5 verschiedenen Decks, sodass sicher für jeden Spielertyp etwas dabei ist. Diese Decks könnt ihr auch nach Lust und Laune mit den Karten aus Commander Legends ganz nach eurem Geschmack upgraden oder auch ganz neu zusammenstellen. In jedem Fall bieten sie eine solide Basis um eure Sammlung darauf aufzubauen.

Brandaktuelle Angebote gibt’s darüber hinaus auch immer in unserer Deal-Übersicht. Hier prüfen und vergleichen wir jeden Tag die besten Schnäppchen und Rabatte für euch und stellen euch spannende Aktionen ausführlich vor.