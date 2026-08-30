Auch The Witcher 4 wird keine Disc von Sony bekommen, trotzdem soll es eine physische Edition wie früher geben

The Witcher 4 wird heiß erwartet, gleichzeitig müssen sich Fans darauf einstellen, dass das Spiel nicht als physische Disc für Sonys Konsolen erscheint. CD Projekt Red möchte Sammler dennoch glücklich machen.

Sony verkündete Anfang Juli 2026, dass ab 2028 keine physischen Editionen für ihre Spiele mehr erscheinen werden. Von diesem Zeitpunkt an müssen also selbst Sammler von Discs zu digitalen Fassungen greifen.

Die Ankündigung führte zu empörten Reaktionen bei vielen Spielern, sodass sich Sony gezwungen sah, auf den Backlash zu reagieren. An der eigentlichen Position zu physischen Medien hält das Unternehmen aber fest.

Von der Thematik betroffen ist auch The Witcher 4, denn das neue Spiel von CD Projekt Red soll erst im Jahr 2028 erscheinen. Aktuell sieht es so aus, als müssten all jene, die eine Disc im Laufwerk haben wollen, zur Xbox-Fassung greifen.

Die Entwickler meldeten sich nun zu Wort und haben trotz ungünstiger Vorzeichen eine gute Nachricht für die Sammler unter den Fans.

Video starten The Witcher 4: Cinematic-Trailer von der State of Unreal 2025 Autoplay

„Wir sind selbst Nerds“

Was sagt CD Projekt Red? Im Gespräch mit The Game Business ging Michał Nowakowski, Teil der Führungsriege im Studio, auf die Problematik ein. Er betonte, dass auch CD Projekt Red keinen Einfluss auf die Entscheidungen und Richtlinien von Sony habe.

Jegliche Discs würden in deren eigenen Werken hergestellt werden, von daher sei man darauf angewiesen. Jedoch wisse man bei CD Projekt Red, dass viele Spieler gerne eine physische Box im Regal stehen haben, auch wenn sich darin keine Disc befindet:

Wir sind große Fans davon, dass die Leute Zugang zu greifbaren Sammlerstücken haben. Wir sind selbst Nerds und finden das toll. Das haben wir immer unterstützt. Wie auch immer die Situation aussehen mag – wir werden auf jeden Fall eine Box anbieten. Wir werden eine Box anbieten, die einige kleine Extras enthält. Etwas, das man gerne öffnen und genießen möchte. Aber wir haben tatsächlich keinen Einfluss darauf, wie sich die Situation hier entwickelt. Michał Nowakowski

Denkbar wäre, dass eine etwaige Box kleinere Goodies wie eine physische Karte der Spielwelt, Poster oder dergleichen enthält. Und vielleicht gibt es ja wie beim Vorgänger The Witcher 3 abermals eine Collector’s Edition samt schicker Statue. In diesem Fall wohl eher mit Ciri als Geralt, da sie die Protagonistin von The Witcher 4 sein wird.

Zwar ändert die geplante Box nichts an der Tatsache, dass Fans mit einer digitalen Version des Spiels vorliebnehmen müssen. Immerhin scheint sich CD Projekt Red aber zu bemühen, andere Aspekte des Sammelns aufrechtzuerhalten. Beruhigt euch das Statement? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Zuvor erwartet Fans der Reihe noch ein Highlight für Teil 3: The Witcher 3: Songs of the Past stellt endlich den besten Charakter des Universums in den Mittelpunkt