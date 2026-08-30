Jetzt hat es auch Valve getroffen: Leak enthüllt 12 TB an Inhalten zu einigen der besten Spiele aller Zeiten

Valve ist das Unternehmen hinter Steam und Entwickler von herausragenden Spielen wie Half-Life, Portal oder Left 4 Dead. Aktuell gibt es jedoch ein Datenleck, das Inhalte zu den besagten Titeln offenbart.

Was ist bei Valve passiert? Nachdem in den letzten Wochen vor allem Rockstar Games mit massiven Leaks zu GTA 6 zu kämpfen hatte, gibt es nun Meldungen über ein Datenleck bei Valve.

Durch einen Leak sollen rund 12 Terabyte an Daten ihren Weg nach draußen gefunden haben. Darin befinden sich wohl Inhalte zu einigen von Valves besten Spielen, darunter Portal, Left 4 Dead, CS:GO und, wohl am spannendsten, gestrichene Elemente aus der nie veröffentlichten 3. Episode von Half-Life 2.

Zuletzt machte Valve mit ihrer eigenen Hardware von sich reden – die Steam Machine:

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor Autoplay

Die Suche beginnt

Was enthält der Leak genau? Noch ist nicht ganz klar, wie der vollständige Inhalt aussieht. Dem X-Account Gabe Follower zufolge (nicht zu verwechseln mit Valve-Chef Gabe Newell) handelt es sich jedoch um Inhalte aus den Jahren 2003 bis 2013. Demnach seien frühe Versionen von Portal 2, Left 4 Dead, CS:GO, aber auch Teile des nie veröffentlichten Portal-Nachfolgers F-Stop darin enthalten.

Spannend ist zudem, dass eine Waffe namens „Weaponizer“ zu sehen sein soll. Sie war für Half-Life 2: Episode 3 geplant und könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich mehr zu dem lang erwarteten, aber nie veröffentlichten Kapitel in dem Leak versteckt. Weitere, konkrete Funde hierzu gibt es aktuell aber noch nicht. In den nächsten Tagen könnte sich das noch ändern.

Valve hat sich von offizieller Seite noch nicht zu den Leaks geäußert. Anders als Teile der Community, die den Fund in den verschiedenen Posts diskutieren:

„So sehr ich es auch liebe, einen Blick hinter die Kulissen von Valve zu werfen, tut mir das Unternehmen wegen dieses Leaks wirklich leid. Sie versuchen gerade, ihre Hardware in diesem Chaos, in dem wir uns befinden, auf den Markt zu bringen. Wahrscheinlich warten sie auf eine Feier zum 30-jährigen Jubiläum. Und jetzt das“, schreibt ProfBaggywrinkl.

„Es ist schon verrückt, dass ein Unternehmen, das über so viel technisches Talent verfügt, erneut von einem riesigen Datenleck betroffen ist“, gibt NicGonFar zu bedenken.

„Ich glaube aber nicht, dass Valve etwas dagegen hat“, meint hingegen BatFamNerd.

Auch auf Reddit macht die Nachricht die Runde, wobei viele User vor allem den nie fertiggestellten oder veröffentlichten Spielen hinterhertrauern. Valve ist berüchtigt dafür, nie dritte Teile ihrer Reihen auf den Markt zu bringen. So fehlt bis heute jede Spur von Portal 3, Left 4 Dead 3, Team Fortress 3 oder dem zu Meme gewordenen Half-Life 3.

Was denkt ihr über den Leak? Vermisst ihr die alten Valve-Spiele und wünscht euch Nachfolger? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auch die Leaks können nicht davon ablenken, dass Valve enorm erfolgreich ist. Das Erfolgsgeheimnis haben wir uns auf MeinMMO genauer angeschaut: Valve verdient gerade Milliarden, weil Gabe Newell mit Steam sein eigenes Ding macht



