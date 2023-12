„Völlig inkompetent“ – Asmongold kritisiert Blizzard für Hacker in WoW Classic

Twitch-Streamer Asmongold hat auf ein virales Video reagiert, in dem ein Spieler in WoW Classic Season of Discovery durch einen Dungeon fliegt, um eine Gruppe von Spielern zu leveln. Er kritisiert Blizzard scharf aufgrund der Hacker-Situation.

Um was für ein Video geht es? Auf X (vormals Twitter) ging ein Video des World of Warcraft -Creators N_Tys viral. In diesem Video zeigt er einen Hacker in WoW Classic: Season of Discovery . Im Video ist ein Magier zu sehen, der augenscheinlich eine Gruppe von Spielern durch einen Dungeon zieht, um sie zu leveln.

Der Magier läuft jedoch nicht, sondern fliegt. Wir haben bereits eine Woche nach Start über Hacker in Season of Discovery berichtet. Asmongold hat in seinem Livestream auf das virale Video reagiert und seine Kritik an Blizzard geäußert.

Das virale Video auf X könnt ihr euch hier ansehen:

„Das zerstört die Integrität des Spiels“ – Asmongold übt scharfe Kritik an Blizzard

Was sagt Asmongold zum Video? Asmongold ist gar nicht glücklich über das Video. In der Vergangenheit hat Asmongold Blizzard bereits oft kritisiert, zuletzt war er bei der Ankündigung zur Season of Disovery skeptisch.

In seiner Reaktion zum viralen Video zeigt sich Asmongold verständnislos gegenüber Blizzard, gerade was die Erkennungssysteme angeht.

Er fragt sich, wie es sein kann, dass Spieler nicht für das Anti-Cheat-System markiert werden, wenn sie durch Dungeons fliegen. Sobald sie eine gewisse Höhe überschreiten, die mit normalen Mitteln nicht erreichbar ist, sollte das System sie automatisiert als Cheater markieren, findet der WoW-Streamer.

Laut Asmongold sei Gold kaufen eine Sache, aber die die Spieldateien zu modifizieren und durch die Welt zu fliegen, sieht Asmongold auf einem anderen Level. „Das zerstört vollständig die Immersion und die Integrität des Spiels mehr als alles andere!“

Wo liegt laut Asmongold das Problem? Asmongold sieht das Problem bei Blizzard selbst. Die Anti-Cheat-Abteilung des Unternehmens sei „völlig inkompetent und total unterfinanziert.“

Die Abteilung sei zu klein, um die vielen Cheater zu bekämpfen und die Mitarbeiter, die Blizzard dort eingesetzt hätte, seien dumm, meint Asmongold. Er kritisiert Blizzard häufig und meist heftig, daher ist diese Wortwahl keine ungewohnte von Asmongold, wie er hier unter Beweis gestellt hat.

Wie steht die Community zur Kritik? Auf YouTube stimmen die meisten Zuschauer Asmongold zu. Der Nutzer BigBoyAdvance schreibt: „Es ist lustig, wie private Server das Hacker-Problem gelöst haben, aber ein Milliarden-Dollar-Unternehmen wie Blizzard es nicht schafft.“

Der Nutzer mit dem Namen TheUnknownOtaku scherzt: „Tatsächlich können Magier fliegen. Es ist eine neue Fähigkeit, du musst einfach nur einen Vater haben, der bei Blizzard arbeitet.“

Auch iframe1 kann nicht verstehen, warum Blizzard das Problem nicht lösen kann: „Ich kann wirklich nicht verstehen, wie private Server ein Hacking-/Bot-Erkennungssystem schreiben können, während es bei Blizzard so aussieht, als würden sie es nicht einmal versuchen.“

Für WoW-Spieler sind Hacker kein neues Problem, es geht sogar so weit, dass die Hacker eigene Kartelle gründen und Spieler bedrohen.