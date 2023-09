Flotter AMD Ryzen Prozessor für unter 100€: Damit seid ihr für FHD-Gaming gewappnet

Mit diesem AMD Ryzen Prozessor könnt ihr ein solides System errichten, was nicht mal 1.000€ kosten muss und euch trotzdem Leistung beschert.

Der AMD Ryzen 5 4500 Prozessor ist immer noch eine beeindruckende CPU für FHD-Gaming.

Mit einer Basistaktfrequenz von 3,6 GHz und einem maximalen Leistungstakt von bis zu 4,1 GHz bietet dieser Prozessor genügend Power, um selbst höhere Aufgaben zu bewältigen. Bezahlt jetzt für diese CPU nur 72,50€.

Was spricht für diesen AMD Ryzen Prozessor

Mit seinen 6 Kernen und einem L3-Cache von 8 MB bietet er eine exzellente Multitasking-Fähigkeit. Ihr könnt mit ihm immer noch wunderbar FHD-Gaming betreiben, Videos bearbeiten oder komplexe Anwendungen ausführen.

Der Ryzen 5 4500 ist im Socket AM4 erhältlich, was bedeutet, dass er mit einer Vielzahl von Mainboards kompatibel ist. Ihr könnt ihn problemlos in euer bestehendes System integrieren oder ein neues System errichten, was optimal für FHD-Gaming ist. DDR4 ist nach wie vor immer noch stark und reicht für FHD und etliche Anwendungen locker aus.

Ein weiterer Vorteil dieses Prozessors ist seine Energieeffizienz. Mit einer TDP (Thermal Design Power) von nur 65 Watt bietet dieser Prozessor eine ausgezeichnete Leistung pro Watt. Somit verbraucht diese solide CPU recht wenig Energie.

Der Ryzen 5 4500 ist auch mit der AMD Precision Boost-Technologie ausgestattet, die automatisch die Taktfrequenz anpasst, um die beste Leistung für jede Anwendung zu liefern. Dadurch könnt ihr die volle Leistung des Prozessors nutzen, wenn ihr sie benötigt, und gleichzeitig Energie sparen, wenn ihr weniger anspruchsvolle Aufgaben erledigt.

Mehr Angebote

Schaut euch auf unserer Deals-Übersichtsseite um, um mehr über aktuelle Hardware- und Software-Angebote zu erfahren. Dabei könnt ihr viel sparen und jede Menge interessante Dinge entdecken.

