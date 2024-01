AMD Ryzen 5 5600: DER Spar-Tipp für Spieler ist bei Amazon gerade nochmal um 34% reduziert

Der AMD Ryzen 5 5600 ist dank des starken Preis-Leistungs-Verhältnisses eine beliebte CPU unter Spielern. Bei Amazon ist er jetzt im Angebot.

Die Wahl des richtigen Prozessors ist wichtig, wenn ihr euch einen neuen Gaming-PC zusammenstellt oder euer altes System aufrüsten wollt. Dabei muss es allerdings nicht immer das teuerste Modell sein, oft wird die Leistung nämlich eher durch die Grafikkarte ausgebremst. Der AMD Ryzen 5 5600 ist ein Spar-Tipp für Spieler, der jetzt bei Amazon nochmal günstiger zu haben ist.

AMD Ryzen 5 5600 im Angebot: Das bietet der Spar-Tipp für Gamer

Mit dem Ryzen 5 5600 bietet AMD eine vergleichsweise günstige CPU mit 6 Kernen für die AM4-Plattform, die euch trotzdem ausreichend Leistung liefert. Im richtigen Set-Up laufen auch Aktuelle Spiele in hoher Auflösung angenehm flüssig. Klar, mit Prozessoren, die doppelt oder dreimal so viel kosten, lassen sich noch ein paar FPS mehr rauskitzeln, dafür steigt beispielsweise auch der Stromverbrauch deutlich an.

Das ist das Angebot: Bei Amazon kostet der Ryzen 5 5600 aktuell nur 124,99€. Der Versand ist dabei gratis. Die UVP des Prozessors liegt bei 189,99€. Ihr spart umgerechnet also 34% oder 65€.

Amazon bietet hier den aktuellen Bestpreis, auch wenn die CPU bei Mindfactory sogar für nur 124€ angeboten wird. Der Unterschied liegt allerdings bei den Versandkosten. Hier ist Amazon deutlich günstiger, weshalb auch der Gesamtpreis niedriger ist (Quelle: geizhals.de).

Schnappt euch jetzt DEN Spar-Tipp für Spieler im Angebot!

Die Kollegen von der GameStar haben den Prozessor Anfang 2023 einem umfangreichen Test unterzogen und kamen dabei zu folgendem Fazit:

Der Ryzen 5 5600 bietet viel Spieleleistung auch in aktuellen Titeln und hoher 4K-Auflösung. Mit sechs Kernen und zwölf CPU-Threads muss er sich zwar hinter aktuellen Top-Modellen einreihen, was auch für die Spiele- und vor allem für die Anwendungsleistung gilt. Man kann mit dem Ryzen 5 5600 aber sicher noch einige Jahre lang problemlos zocken.

Pro sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

auch für aktuelle Spiele und hohe Auflösungen schnell genug

niedriger Verbrauch

hohe Effizienz in Spielen Contra Anwendungsleistung eher gering



wenig Aufrüstmöglichkeiten (AM4)

