Amazon: Beliebte Smartwatch mit unbegrenzter Akku-Laufzeit jetzt im Angebot

Bei Amazon ist mit der Garmin Instinct 2 Solar aktuell eine tolle Smartwatch mit unbegrenztem Akku zum neuen Tiefstpreis im Angebot zu haben.

Eine Smartwatch ist ein praktischer Begleiter im Alltag. Sie kann helfen, den Schlaf zu verbessern, hält euch auch ohne Blick aufs Handy auf dem Laufenden und unterstützt euch bei sportlichen Aktivitäten, in dem sie Schritte zählt oder die Herzfrequenz misst. Am liebsten würde man eine solche Uhr nie ablegen und bei der Garmin Instinct 2 Solar müsst ihr das auch gar nicht, die lädt sich nämlich einfach in der Sonne selbst auf!

Amazon: Garmin Smartwatch im Tiefstpreis-Angebot

Garmin Instinct 2 Solar: Garmin mischt seit geraumer Zeit kräftig auf dem Smartwatch-Markt mit und richtet seine Produkte vor allem an Outdoor- und Sportfans. Passend dazu gibt es schicke, aber gleichzeitig auch robuste Designs mit hochwertiger Verarbeitung und vielen praktischen Features.

Jetzt zuschlagen: Garmin Instinct 2 Solar zum Tiefstpreis!

Die Instinct 2 Solar kommt mit einem sehr genauen Herzfrequenzsensor, eingebautem GPS, kann eine Vielzahl von Sportarten tracken und dient außerdem als Navigationsgerät. Das Design ist schlicht und sportlich, auf einen Touchscreen wird allerdings verzichtet. Das Highlight ist aber wohl das Solarpanel, das um das Display herum gelegt wurde. Damit kann sich die Uhr nämlich bei ausreichender Sonneneinstrahlung selbst aufladen und hat so im normalen Modus eine theoretisch unbegrenzte Akku-Laufzeit. Aber auch wenn die Sonne mal nicht scheint hält der Akku immer noch tagelang durch.

Tiefstpreis-Angebot: Bei Amazon bekommt ihr die Garmin Instinct 2 Solar aktuell für günstige 275,99€. Die UVP der Smartwatch liegt bei 449,99 Euro. Der Versand ist gratis. Aktuell kann kein anderer Anbieter mit diesem Angebot mithalten. Andere Shops bieten die Uhr zur Zeit nicht unter 321,99 Euro an. Darüber hinaus war das Modell auch vorher nie so günstig wie jetzt. Der bisherige Tiefstpreis in Höhe von 299,49 Euro wird klar unterboten. (Quelle: geizhals.de)

Weitere Angebote

Auf der Suche nach einem neuen Gaming Headset? Dann solltet ihr euch dieses Schnäppchen von MediaMarkt unbedingt genauer anschauen:

Top Gaming-Headset von Sennheiser jetzt günstig wie nie im MediaMarkt-Angebot

Noch mehr starke Deals findet ihr außerdem in unserer Übersicht, wo wir jeden Tag die besten Angebote und Aktionen auf dem Gaming-, Hardware- und Multimedia-Markt für euch prüfen und vergleichen.