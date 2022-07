Zum Prime Day schenkt euch Amazon die Mass Effect: Legendary Edition und 30 weitere Spiele

Der Amazon Prime Day findet am 12. und 13. Juli statt und ihr könnt euch über 30 Spiele, darunter Mass Effect: Legendary Edition gratis sichern.

Der Prime Day steht vor der Tür und auch wenn ihr dieses Jahr kein Geld ausgeben wollt, könnt ihr trotzdem profitieren. Amazon schenkt euch mit Prime Gaming nämlich über 30 Spiele, darunter echte Highlights wie die Mass Effect: Legendary Edition. Wenn ihr noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzt, könnt ihr den Service hier 30 Tage kostenlos testen:

Gratis-Games zum Prime Day: So funktioniert’s

Die Aktion ist in zwei Phasen unterteilt. Seit dem 21. Juni könnt ihr euch 25 Indie-Spiele gratis bei Prime Gaming sichern. Ihr habt bis zum 13. Juli Zeit. Die Auswahl ist dabei ziemlich groß und am besten schaut ihr selbst mal, ob ihr davon etwas gebrauchen könnt:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Ab dem 12. Juli kommen dann noch ein paar echte Highlights dazu:

Mass Effect: Legendary Edition

Wenn ihr noch nie zuvor Mass Effect gespielt habt, ist das die perfekte Gelegenheit, um das Sci-Fi-RPG-Epos nachzuholen. Die Legendary Edition beinhaltet dabei nicht nur hervorragende Remaster-Versionen von Mass Effect 1 bis 3, sondern auch über 40 DLCs und andere Boni. Zum Prime Day könnt ihr euch die Sammlung gratis sichern.

Grid Legends

Grid Legends ist eine Renn-Simulation, die erst Ende Februar diesen Jahres erschienen ist. Neben actionreichen Rennen erwartet euch hier auch ein umfangreicher Storymodus. Im Vordergrund stehen aber natürlich die packenden Duelle auf dem Asphalt.

Need for Speed: Heat

Wer seine Rennspiele weniger offiziell mag und gerne auch die ein oder andere Verfolgungsjagd absolviert, sollte sich Need for Speed: Heat genauer anschauen. Serien-typisch fahrt ihr hier adrenalingeladene Straßenrennen in aufgetunten Traumwagen.

3 Star Wars Klassiker

Darüber hinaus schenkt auch Amazon ab dem 12. Juli auch noch drei Klassiker aus dem Star Wars-Universum. In Jedi Knight 2 und Jedi Academy schlüpft ihr in die Rolle eines legendären Jedi bzw. dessen Schüler, um das Imperium zu besiegen. Republic Commando ist ein Third-Person-Shooter mit Taktik-Elementen.

Alle Infos zum Amazon Prime Day

Der Prime Day von Amazon ist das größte Schnäppchen-Fest des Sommers. Dieses Jahr findet er am 12. und 13. Juli statt, allerdings wird es auch davor wahrscheinlich wieder das ein oder andere Angebot geben. Hier findet ihr alle Infos, die ihr braucht:

