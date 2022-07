Fire TV Cube 3 beim Amazon Prime Day günstig wie noch nie kaufen

Beim Amazon Prime Day 2022 könnt ihr euch den Fire TV Cube im Angebot zum Bestpreis kaufen und damit jeden TV zum Streamingwunder verwandeln.

Am 12. und 13. Juli 2022 findet der Amazon Prime Day statt. An diesem Tag wird es etliche Angebote zu tausenden von Produkten geben. Doch ihr müsst für einige Top-Deals gar nicht bis zum eigentlichen Prime Day warten. Schon jetzt bietet Amazon seine eigenen Geräte günstiger an. Darunter die 4K-Streaming-Box Fire TV Cube. Diese gibt es jetzt günstig wie noch nie und damit zum neuen Bestpreis.

So gut ist das Angebot: Ihr könnt im Prime Day Deal den Fire TV Cube der 3. Generation für nur 54,99€ kaufen. Das ist ein absoluter Tiefpreis. Zuletzt hatte der Cube 69,99€ gekostet und die UVP liegt bei 119,99€. Entsprechend ist das Prime Day Angebot ein echtes Schnäppchen. Solltet ihr den Fire TV Cube schon im Auge gehabt haben, ist jetzt der beste Zeitpunkt um ihn zu kaufen.

Das hat der Fire TV Cube 3 zu bieten

Die 3. Generation des Fire TV Cube ist allen voran mit einer Alexa Sprachfernbedienung ausgestattet. Amazon selbst beschreibt die Box als „bisher leistungsstärksten Fire TV-Streaming-Mediaplayer“. Um diese Aussage in der Realität halten zu können, hat Amazon dem Fire TV Cube einen starken Hexa-Core-Prozessor verpasst. Mit diesem ist Streaming in 4K kein Problem.

Der Fire TV Cube ermöglicht es euch Inhalte in 4K und mit Dolby Atmos zu genießen. Dabei unterstützt die Box auch HDR und HDR10+. Mit dem Fire TV Cube könnt ihr euren Fernseher und kompatible Soundbars sowie AV-Receiver mit Alexa per Sprache steuern. Außerdem hat der Cube eingebaute Lautsprecher, sodass ihr Alexa auch nach dem Wetter fragen, Nachrichten abhören oder einfach euer Smart Home steuern könnt.

Der Fire TV Cube verfügt zudem über alle wichtigen Apps wie Disney+, Netflix, Prime Video, WOW, Twitch, YouTube und weitere.