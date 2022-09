Amazon: Angeblich zweiter Prime Day im Oktober geplant

Einem Bericht zufolge plant Amazon im Oktober einen zweiten Prime Day 2022. Wir geben euch alle aktuellen Informationen dazu.

Der Prime Day ist für Gewöhnlich die größte Deal-Aktion des Jahres auf Amazon. Ähnlich wie am Black Friday gibt es hier jede Menge starke Angebote und immer wieder auch absolute Tiefstpreise bei beliebten und stark nachgefragten Produkten. Der Amazon Prime Day 2022 fand dieses Jahr im Juli statt und konnte überzeugen. Eigentlich steigt das Event nur einmal jährlich, allerdings tauchen aktuell Berichte auf, die nahelegen, dass es im Oktober zu einer zweiten Ausgabe kommen könnte.

Amazon Prime Day 2022: Alle Infos

Der Bericht stammt von Business Insider, die sich dabei auf US-amerikanische Quellen berufen. Demnach seien erste Händler darüber informiert worden, dass Amazon schon im Oktober eine zweite große Schnäppchen-Sause veranstalten wird. Offiziell bestätigt ist bisher nichts, es handelt sich daher um reine Behauptungen.

Möglich wäre natürlich, dass Amazon durch eine solche Aktion den aktuell etwas zurückhaltenden Markt stärken möchte. Aus Gaming- und Hardware-Sicht würde sich der Oktober auf jeden Fall anbieten. Immerhin stehen im Herbst und Winter traditionell die größten Releases des Jahres an. Wer würde da nicht gerne günstig einen neuen Fernseher für God of War: Ragnarök oder Call of Duty: Modern Warfare 2 ergattern?

NVIDIA hat außerdem erst kürzlich die neue Grafikkarten-Generation angekündigt, während gleichzeitig die Preise für die Modelle der 3000er Serie sinken. Das wäre natürlich der perfekte Augenblick, um hier nochmal ein paar richtig starke Angebote rauszuhauen und uns alle mit Raytracing in den Winter zu schicken.

