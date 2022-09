Ultrawide Gaming Monitor mit WQHD jetzt bei Amazon im Tiefstpreis-Angebot

Mit einem Ultrawide Gaming Monitor habt ihr mehr von euren Spielen . Bei Amazon ist ein starkes Modell zum Tiefstpreis im Angebot.

Dabei handelt es sich um den GIGABYTE M34WQ mit 34″, WQHD-Display und 144 Hz. Der Monitor ist schick und schnell und bietet euch ein intensives und frustfreies Gaming-Erlebnis.

Eure Kosten: Bei Amazon zahlt ihr für den Ultrawide Gaming Monitor zur Zeit 449€. Der Versand ist natürlich kostenlos. Die UVP liegt bei 539 Euro.

Preisvergleich: Dabei handelt es sich aktuell um das beste Angebot auf dem Markt. NBB liegt nur 90 Cent darüber, bei anderen Anbietern wird es deutlich teurer. Zu so einem günstigen Preis war der Monitor vorher noch nie zu haben. Der alte Tiefstpreis betrug 452,10 Euro. (Quelle: geizhals.de)

Alle wichtigen Details auf einen Blick:

Der Ultrawide Gaming Monitor ist voll und ganz auf moderne Spiele ausgelegt. Durch das breite Display vergrößert sich der Bildausschnitt, was euch mehr Übersicht gibt. Das Bild ist in WQHD ausreichend scharf aufgelöst und dank 144 Hz und 1 ms Reaktionszeit extrem flüssig.

Die bekannte Seite rtings.com hat den GIGABYTE M34WQ im November 2021 getestet und kam dabei zu folgendem Fazit:

Der Gigabyte M34WQ ist ein hervorragender Gaming-Monitor. Der ultrabreite Bildschirm sorgt für ein intensiveres Spielerlebnis und hat eine hohe Bildwiederholrate mit geringem Input Lag. Er hat eine hervorragende Reaktionszeit bei maximaler Bildwiederholfrequenz, was zu klaren Bewegungen mit wenig Unschärfe hinter sich schnell bewegenden Objekten führt. Er unterstützt sowohl FreeSync als auch G-SYNC VRR, was zur Reduzierung von Tearing beitragen kann. Er eignet sich hervorragend für Spiele in einem hellen Raum, da er Blendeffekte leicht überwinden kann. Leider ist er nicht die beste Wahl für einen dunklen Raum, da er einen geringen Kontrast und eine mittelmäßige schwarze Gleichmäßigkeit aufweist.