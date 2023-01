Amazon Januar Angebote: Kindle, Echo Dot und Echo Show jetzt günstig sichern

Amazon hat die Januar Angebote gestartet und einige Eigenmarken reduziert. Schnappt euch jetzt Kindle, Echo Dot & Echo Show günstiger.

Neues Jahr, neuer Sale bei Amazon! im Zuge der Januar Angebote könnt ihr euch jetzt hauseigene Geräte von Amazon wie den Kindle, Echo Dot oder Echo Show günstiger sichern. Wir geben euch alle wichtigen Infos. Hier kommt ihr direkt zur Überisicht:

Amazon Januar Angebote: Kindle günstig sichern

Mit einem Kindle eReader habt ihr eure gesamte Bibliothek immer mit dabei und könnt dank Verbindung zum Shop jederzeit für Nachschub sorgen, sodass euch der Lesestoff nie ausgeht. Amazon bietet eine breite Palette an Geräten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen sowie Einsatzgebieten. Der “normale” Kindle ist der perfekte Einstieg, der Kindle Paperwhite das beliebteste Modell mit ein paar Extrafunktionen und Kinder freuen sich über die “Kids”-Versionen von Kindle und Paperwhite.

Bei den Januar Angeboten bekommt ihr bis zu 17% Rabatt auf die einzelnen Modelle, passende Hüllen sind ebenfalls im Angebot. Hier geht’s zu den eReadern:

Echo Dot 3: Smart-Speaker mit 50% Rabatt

Der Echo Dot ist ein Smart-Speaker mit einem breit aufgestellten Einsatzgebiet. Durch die eingebauten Mikrofone und die KI-Assistentin Alexa könnt ihr per Sprachbefehl Musik und Hörbücher abspielen und pausieren, euch die Nachrichten oder den Wetterbericht vorlesen lassen und euer Smart-Home steuern. Egal, ob in der Küche, am Arbeitsplatz oder als Wecker im Schlafzimmer, der Echo Dot ist immer eine große Hilfe.

Jetzt Echo Dot 3 mit 50% Rabatt sichern!

Das Gerät der 3. Generation bekommt ihr bei Amazon aktuell mit 50% Rabatt für nur 24,99€. Die Modelle der 5. Generation, die über einen leicht verbesserten Sound verfügen und wahlweise mit Uhr-Anzeige ausgestattet sind, gibt es zur Zeit im Angebot für nur 39,99€ ohne und für 49,99€ mit Uhr.

Echo Show: Euer Smart-Hub für Zuhause

Echo Show kann man sich wie eine erweiterte Version des Echo Dot vorstellen. Es handelt sich dabei um einen Smart-Speaker mit eingebautem Display und Kamera, was nochmal mehr funktionen ermöglicht. So könnt ihr Videotelefonate führen, euren Kalender anzeigen oder auf Streaming-Apps wie Netflix, Amazon Prime und Co. zugreifen.

Das aktuellste Modell des Echo Show bekommt ihr jetzt für nur 99,99€ statt 129,99 Euro. Weitere Deals bei den Januar-Angeboten findet ihr auf der Übersichtsseite:

In unserer Übersicht stellen wir euch außerdem noch mehr gute Deals vor.