4 TB SSD jetzt im Amazon-Angebot: Da passt Diablo 4 einfach 44 Mal drauf

Schnappt euch jetzt bei Amazon die Crucial P3 SSD mit ganzen 4 TB für weniger als 200€ im Angebot und erweitert euren Speicherplatz immens.

Neue Spiele wie Diablo 4 oder Hogwarts Legacy setzen teilweise riesige Mengen freien Speicherplatz voraus. Mit der Crucial P3 SSD mit sagenhaften 4 TB seid ihr für jeden Release gerüstet und bei Amazon zahlt ihr dafür gerade keine 200€!

Amazon: 4 TB SSD jetzt im Angebot

Die Crucial P3 setzt auf den M.2-Standard und kann so in den allermeisten PCs und Laptops verbaut werden. Für die PS5 ist die Lesegeschwindigkeit mit 3500MB/​s leider nicht ausreichend, davon solltet ihr allerdings nichts merken. Besonders im Vergleich zu klassischen Festplatten sieht die Crucial P3 aus wie Usain Bolt auf einem Kindergeburtstag.

Bis ihr die 4 TB Speicher gefüllt habt dürften mehrere Jahre vergehen. Zum Vergleich: Blizzards Action-RPG-Hoffnung Diablo 4 setzt knapp 90 GB freien Speicher voraus. Ihr könnt die Dämonenjagd also ganze 44 Mal herunterladen und habt trotzdem noch ein wenig Platz übrig!

Das Angebot: Bei Amazon kostet die Crucial P3 4 TB SSD aktuell nur 199,90€. Der Versand erfolgt kostenlos.

Die UVP des Modells liegt derweil bei 357,99€. Der Hardware-Händler Mindfactory bietet die SSD aktuell sogar für nur 198€ an, allerdings zahlt ihr hier Versandkosten in Höhe von 8,99€. Mit Versand hat Amazon die Nase also eindeutig vorne. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Crucial P3 mit 4TB im Angebot!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bauform Solid State Module (SSM) Formfaktor M.2 2280 Schnittstelle M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4) Lesen 3500MB/​s Schreiben 3000MB/s SLC-Cached

