Jetzt auch bei Amazon: Schnappt euch jetzt drei Spiele für PlayStation, Xbox oder Switch und zahlt für alle zusammen nur 49€. Nur noch bis zum 08. August.

Ihr seid auf der Suche nach neuen Spielen für eure Konsole? Dann haben wir einen heißen Tipp für euch: Bei Amazon bekommt ihr für kurze Zeit drei Spiele für PS5, PS4, Xbox oder Switch für nur 49€. Das ist ein echter Schnäppchen-Alarm! Ob ihr nur Spiele für die PS5 nehmt oder zwei für die Switch und eins für Xbox spielt dabei keine Rolle. Der Preist bleibt immer gleich. Packt dazu einfach eure Spiele in den Warenkorb, der Preis wird automatisch angepasst.

Jetzt zuschlagen und sparen

Mit zur Auswahl stehen zum Beispiel Cyberpunk 2077, ein actiongeladenes Rollenspiel in einer dystopischen Zukunft, regulärer Preis 39,99€ oder Skyrim in der Anniversary Edition, ein episches Fantasy-Abenteuer mit über 200 Stunden Spielzeit für sonst 32,99€. Mit diesen beiden Titeln allein kommt man schon auf über 70€. Packt jetzt noch beispielsweise die Lego Harry Potter Collection hinzu, eine zauberhafte Sammlung rund um den berühmten Zauberlehrling, und der Preis wird auf 49€ korrigiert. Ihr spart also allein über 20€ für Cyberpunk und Skyrim und weitere 22,99€ für Lego Harry Potter obendrauf.

Je nachdem für welche Spiele ihr euch entscheidet, könnt ihr so knapp 50€ einsparen. Dieselbe Aktion läuft parallel auch bei MediaMarkt und Saturn. Viele Titel überschneiden sich in der Auswahl, der ein oder andere Titel ist aber nur bei einem Anbieter verfügbar. Schaut am besten selbst rein. Alle Aktionen enden zeitgleich am 8. August.

Hier sind noch ein paar Highlights aus der Aktion:

The Witcher 3 – Complete Collection

Elex 2

Risen

Subnautica

Also worauf wartet ihr noch? Schlagt jetzt zu und sichert euch drei tolle Spiele für eure Konsole zum unschlagbaren Preis.

Ihr wollt keine aktuellen Angebote mehr verpassen? Dann solltet ihr dringend bei unserer Deal-Übersichtsseite ein Lesezeichen setzen. Dort präsentieren wir euch täglich die besten Angebote rund um Hardware, Games und Zubehör.