Wer auf der Suche nach einem neuen Fernseher nebst Microsofts aktueller Top-Konsole mit Spielen ist, der kann bei Saturn aktuell sparen.

Das wird geboten: Saturn.de bietet den 75 Zoll großen Philips-Fernseher 75PUS7354 mit UHD-Auflösung und Ambilight-Beleuchtung derzeit für 1.499 Euro an.

Im Preisvergleich ist dies derzeit der günstigste Preis für das Modell und obendrein gibt es noch die aktuell leistungsstärkste Konsole am Markt in Form der Xbox One X zusammen mit dem gefeierten Action-Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order im Wert von 289 Euro dazu.

Zudem lässt sich mit dem Rennspiel Need for Speed Heat für 49,99 Euro ein weiterer Titel dem Warenkorb hinzufügen, der dann im Preis inbegriffen ist.

So geht’s: Das Angebot kann über die Shop-Seite des Fernsehers und dort den entsprechenden Button abgerufen werden, bei dem sich auch die Xbox One findet.

Need for Speed Heat muss derweil separat hinzugefügt werden. Alternativ können auch alle drei Artikel separat in den Warenkorb gelegt werden, wo dann auch der Rabatt angezeigt wird. In der Summe wird der Warenkorb auf die besagten 1.499 Euro rabattiert.

Wer nur scharf auf die Xbox One X mit Spielen ist, kann derweil auch den Fernseher weglassen.

Das bietet der Fernseher

Der Mitte vergangenen Jahres erschienene Philips 75PUS7354 verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 75 Zoll (​190 Zentimeter), wobei das LCD-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung (Edge-lit, Dimming) eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten bietet.

Die große Besonderheit des Fernsehers liegt in der Ambilight-Beleuchtung, die hinter dem Gerät je nach Bildinhalt passende Lichter projiziert. Dies soll vor allem das Gerätesichtfeld in der Wahrnehmung des Zuschauers vergrößern und damit die Augen schonen. Natürlich kann es aber auch abseits dessen einfach zur Atmosphäre beitragen.

Weitere Features:

Der integrierte Triple-Tuner unterstützt Kabel, Antenne und Satellit (DVB-T/​-T2/​-C/​-S/​-S2 HEVC H.265).

Dank breiter HDR-Unterstützung ( Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG ) sollen besonders gute Kontrast- und Farbwerte erreicht werden.

Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG Die Audio-Gesamtleistung der Lautsprecher ist mit 20 Watt (2 x 10 Watt) angegeben, wobei der Audio-Decoder auch Dolby Atmos unterstützt.

Dolby Atmos In Sachen Smart-Funktionalität bietet das Modell mit Android 9.0-Betriebssystem neben zahlreichen Apps und Co. auch USB-Recording sowie Sprachsteuerung via Amazon Alexa oder den Google Assistant.

Die Leistungsaufnahme im Betrieb soll typischerweise 138 Watt und im Standby 0,3 Watt betragen (Energieeffizienzklasse A+).

Schnittstellen: 4x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Komponenten (YPbPr), Digital Audio Out (1x optisch), 1x Kopfhörer, 2x USB 2.0, LAN, 1x CI+ 1.3, WLAN 802.11n Dualband, Bluetooth 4.2

Das sagen Nutzer: Das Modell wird mit durchschnittlich 4 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet, wobei vor allem das gute Bild gelobt wird. Die Bedienbarkeit wird derweil ab und an als verbesserungswürdig moniert.

