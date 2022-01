Kracher-Deal: 38 GB Datenvolumen im Telekom-Netz für nur 19,99 Euro!

Bei mobilcom debitel könnt ihr euch gerade ein besonders attraktives Angebot sichern. Es gibt 38 GB Datenvolumen inklusive Flat im Netz der Telekom für nur 19,99 Euro.

Bei mobilcom debitel könnt ihr euch satte 38 GB Datenvolumen für extrem günstige 19,99 Euro monatlich holen. Obendrauf spart ihr auch beim Anschlusspreis nochmal 10 Euro. Einen solchen Kracher-Deal gibt es nur selten.

38 GB Datenvolumen im Telekom-Netz: So gut ist der Deal

Das Angebot von mobilcom debitel ist wirklich sehr gut. Im beliebten Netz der Telekom seid ihr jederzeit schnell und stabil online unterwegs. Mit der gebotenen Menge an Datenvolumen könnt ihr euer Smartphone unterwegs genauso nutzen wie im heimischen WLAN. Streamt Musik, Serien und Filme, surft was das Zeug hält und spielt Online-Games, bis euch die Finger brennen.

Eine Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze ist natürlich auch mit dabei, sodass auch lange Telefonate überhaupt kein Problem sind. Alle Eckdaten des Pakets im Überblick:

38 GB Datenvolumen (50 MBit/s)

GB Datenvolumen (50 MBit/s) FLAT Telefonie & SMS

Telefonie & SMS FLAT EU-Roaming

EU-Roaming VoLTE und WLAN Call

Telekom-Netz

19,99 Euro mtl.

mtl. 29,99 Euro Anschlusspreis

Der Tarif, der normalerweise “nur” 30 GB Datenvolumen beihnaltet, ist schon ohne Angebot günstig. Jetzt packt mobilcom debitel aber nochmal 8 GB Datenvolumen dazu und senkt obendrein den Anschlusspreis von 39,99 Euro auf 29,99 Euro.

Downloadgeschwindigkeit als großer Vorteil

Für den Preis von 19,99 Euro bekommt ihr tatsächlich auch Handyverträge mit unbegrenztem Datenvolumen. Diese weisen aber allesamt eine stark gedrosselte Downloadgeschwindigkeit auf. 38 GB Datenvolumen sind so viel, dass es für die meisten aufs selbe hinauslaufen sollten.

Wichtiger ist daher, ob die Geschwindigkeit auch ausreicht, um diese Menge an Datenvolumen richtig auszunutzen. Schließlich will niemand einen Film streamen, der die ganze Zeit hakt oder nur in niedriger Auflösung abgespielt werden kann. Einen solchen Tarif, speziell im Telekom-Netz, gibt es für diesen Preis sonst einfach nicht auf dem Markt

