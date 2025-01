Die 3 besten neuen Animes, die ihr nicht verpassen dürft

Abseits dessen gibt es noch weitere Animes, die im Jahr 2025 erscheinen. Obwohl gerade einmal die Winter-Season gestartet hat, wissen wir schon jetzt, wann Anime-Hits wie Dandadan ihre Fortsetzung bekommen. Die wichtigsten Animes, die ihr in 2025 nicht verpassen dürft, stellen wir euch hier vor: Wenn ihr nur 10 Animes in 2025 sehen könnt, dann diese

Solo Leveling: Trailer zur 2. Staffel Arise from the Shadow

Sakamoto schafft es leider nicht, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Viele seiner ehemaligen Rivalen sind hinter ihm her und tauchen auf, um ihn auszuschalten. Da Sakamoto seine Feinde durch ein Versprechen an seine Frau nicht töten darf, muss er sich kreative Lösungen einfallen lassen, um seine Familie und den Supermarkt zu verteidigen.

Worum geht es? Tarou Sakamoto war in seiner Vergangenheit ein begnadeter Auftragskiller. Er stand an der Spitze der Untergrundwelt und wurde von vielen gefürchtet. Doch irgendwann traf er auf seine zukünftige Frau, verliebte sich in sie und gab sein bisheriges Leben auf. Nun arbeitet er als Verkäufer im Supermarkt.

Das Jahr beginnt auch in 2025 mit einer neuen Anime-Season . Nach dem riesigen Erfolg von Dandadan warten Anime-Fans sehnlichst auf neuen Nachschub. In der diesjährigen Winter-Season gibt es leider keine Fortsetzung des Hits. Dafür könnt ihr euch 3 andere Anime-Serien auf die Watchlist packen, weil ihr sie auf keinen Fall verpassen solltet.

