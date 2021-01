2020 war für viele ziemlich „turbulent“. Auch Final Fantasy XIV war von den Ereignissen des Jahres betroffen. Wir schauen, wie die vergangenen 12 Monate für das MMORPG verliefen und was das kommente Jahr 2021 so richtig spannend machen wird.

Ein weiteres Jahr näher sich dem Ende zu und was für ein Jahr das doch war. In der Gaming-Industrie gab es wegen der Corona-Pandämie Unmengen an Verschiebungen, aber auch dicke Releases und sogar eine neue Konsolen-Generation.

Während das Flaggschiff-MMORPG von Square Enix das Jahr 2020 mit Pauken und Trompeten startete, ist es jetzt kurz vor 2021 aber eher ruhig um das Spiel. Das Jahr zwischen zwei Erweiterungen war nicht ohne Probleme, lieferte aber auch einige Erfolge und gute News.

Lasst uns zusammen auf das Jahr zurückschauen.

2020: Das Jahr zwischen Addons

Die Probleme im Jahr 2020: Nachdem FFXIV mit dem Addon Shadowbringers großen Erfolg feierte, nahm die Patch-Abfolge in 2020 nach dem Release zunächst seinen gewohnten Gang auf.

Im Februar erschien der erste große Patch des Jahres mit der Nummer 5.2, doch schon bald machte die Corona-Pandämie den Entwicklern einen Strich durch die Rechnung. Im Frühjahr ging Japan in einen totalen Shutdown, um den Ausbruch einzudämmen und das FFXIV-Team musste sich schnell auf Home-Office-Arbeit umorientieren.

Das sorgte für starke Verzögerungen und Ausfälle im normalerweise straffen Zeitplan der FFXIV-Devs.

Das Content-Update 5.3 erschien mit einer Verspätung von etwa 2 Monaten.

Das traditionelle Halloween-Event fiel aus, auch wenn die Spieler den Halloween-Dungeon trotzdem betreten konnten.

Direktor Yoshida und sein Team haben den Großteil von 2020 im Home Office gearbeitet

Die Updates im Jahr 2020: Dennoch schaffte das Team 2020 so einiges an Content rauszuhauen. Patches 5.2 bis 5.4 brachten neues Gaming-Futter für die Spieler.

Dazu gehörten zum Beispiel:

2 Updates für den Eden-Raid mit je 4 Bosskämpfen in normal und episch

1 Update für den Nier-Raid YoRHa: Dark Apocalypse

Eine große Menge an Quests für Haupt- und Nebenstorys

Eine Reihe neuer Dungeons

Fliegen in alten „A Realm Reborn“-Gebieten

Quest-Reihe für die „Relikt“-Waffen von Shadowbringers: Waffen des Widerstandes

Weitere kleinere Inhalte

Zudem wurden die kostenlose Test-Version von FFXIV um den gesamten Content des Basis-Spiels „A Realm Reborn“ und des ersten Addons „Heavensward“ massiv erweitert. Die einzigen Einschränkungen beziehen sich auf die Social Features wie Gilden-Mitgliedschaft oder Freundesliste.

Auch finanziell war das Jahr 2020 wohl erfolgreich für FFXIV. Anfang 2020 stellte die MMO-Sparte von Square Enix einen neuen Rekord bei Einnahmen (via MMOs.com), der nicht zuletzt dem Erfolg von Shadowbringers zu verdanken war.

Die erste Hälfte des Finanzjahres 2021 (1. April bis 30. September 2020) war ebenfalls zufriedenstellend. Während die Net Sales im Vergleich zum Launch von Shadowbringers natürlich niedriger ausfielen, stieg die Menge der aktiven FFXIV-Abonements laut dem Finanzbericht von Square Enix weiter an (via square-enix.com)

Ist das ein neues Addon dort am Horizont?

Das bringt die nahe Zukunft: In 2021 geht es bei FFXIV direkt weiter mit neuen Inhalten. Der verbleibende Content vom Patch 5.4 wird nachgereicht und die Spieler bekommen unter anderem die Fortsetzung der Bozja-Quest-Reihe zu den Waffen des Widerstandes.

Im Februar wird der verschobene Stream zur Feier des 7. Geburtstags von FFXIV nachgeholt. Die Spieler erwartet dabei ein besonderes „Announcement Showcase“. Nachdem alle Fan Festivals von FFXIV wegen Corona abgesagt werden mussten, wird vermutet, dass bei diesem großen Showcase das neue Addon des MMORPGs enthüllt wird.

Zwar wurde das Event mit einem Augenzwinkern angekündigt und nicht explizit gesagt, dass es sich um das Addon drehen wird, aber die Chancen dafür sind sehr hoch. Entsprechend sollte 2021 für FFXIV-Spieler deswegen echt spannend.

Für den 5. Februar kündigte FFXIV einen großen und wichtigen Stream an.

Die Arbeit an dem Addon hat der Direktor Yoshida bereits kurz nach dem Release von Shadowbringers bestätigt. Bis jetzt gab es dazu aber keinerlei Infos. Weder Gerüchte, noch Leaks.

Die Fans können also gespannt sein, welche großen Ankündigungen sie am 5. Februar erwarten. Falls es sich wirklich um ein neues Addon handeln sollte, dann kann man damit rechnen, dass ein neuer cinematicTrailer gezeigt wird und vielleicht auch neue Kampf-Jobs und Gebiete, die dazukommen werden.

Das bringt die ferne Zukunft: Zwischen der Ankündigung und dem Release des Addons werden aber noch einige Monate liegen. Aktuell wird geschätzt, dass es Ende Sommer oder Anfang Herbst 2021 erscheinen könnte

Davor wird aber noch der Patch 5.5 und seine Mini-Patches erscheinen. Sie werden voraussichtlich die Erweiterung Shadowbringers und deren Inhalte abschließen und den Weg zum neuen Addon ebnen. Zu den Inhalten gehören:

Neue Story-Quests, die den Übergang zum neuen Addon bilden werden

Das letzte Kapitel des 24-Mann-Raids YoRHa: Dark Apocalypse

Abschluss der Quest-Reihe um Werlyt und voraussichtlich der Kampf gegen die Diamant-Waffe

Neue Inhalte für die Südfront von Bozja und Upgrades für die Waffen des Widerstandes

Möglicherweise ein neuer Raid mit der Ultimate-Schwierigkeit

Hinzu kommen noch eine ganze Reihe an kleineren Events wie das Prinzessinnenfest, Valentingstag, Sommerfest und viele mehr, bei denen die Spieler wie gewohnt kosmetische Items abstauben werden.

Genrell wird das Jahr 2021 spannend für das MMORPG und seine Spieler.

Was erwartet ihr in 2021 für Updates in FFXIV? Erzählt es uns in den Kommentaren.