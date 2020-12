Habt ihr die Smaragd-Waffe oder sogar schon die Extrem-Version in FFXIV schon bekämpft? Wie fandet ihr sie? Erzählt es in den Kommentaren.

Während die normale Version von Smaragd kaum eine Herausforderung darstellen sollte, wird die Ex-Version so manchen Spieler sicher an seine Kämpfe gegen das Original aus FFVII erinnern.

Um die Waffe schnell runterzukloppen, bevor sie die Gruppe ausradiert, holt sich so mancher FFVII-Spieler daher die besondere starke „Ritter der Runde“-Materia, die dank mehrerer Angriffe gewaltigen Schaden austeilen kann. Doch um diese Materia zu erhalten, muss man in FFVII ganz schön grinden und einen goldenen Chocobo züchten.

Warum ist dieser Boss legendär? Die Smaragd-Waffe in FFVII gehört zu den schwersten Bossen in dem ganzen Spiel und hat bei den Fans einen legendären Status erreicht.

Was ist Emerald Weapon? Langjährige Final-Fantasy-Fans sind der Smaragd-Waffe zum ersten Mal im PS1-Hauptteil Final Fantasy VII begegnet. In der Geschichte des beliebten J-RPGs spielt die Waffe eine wichtige Rolle.

