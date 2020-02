Anlässlich der American Football-Meisterschaft Super Bowl kann bei Mediamarkt.de zwischen 4 und 5 Uhr am Montagmorgen ordentlich gespart werden. Zahlreiche Artikel werden dann zu Bestpreisen erhältlich sein.

Das wird geboten: Volle 19 Prozent Rabatt gewährt MediaMarkt für Nachtschwärmer und Frühaufsteher in der besagten Aktionszeit auf fast das gesamte online verfügbare Produktsortiment.

Mit dabei sind auch für Spieler interessante Kategorien, wie Gaming-Hardware, Konsolen, Fernseher und Co., während Download-Cards, Geschenkkarten und einige weitere Artikel dieser Art ausgenommen sind.

Sämtliche Details finden sich auf der ab 22 Uhr gültigen Übersichtsseite im Online-Shop:

Schon jetzt lassen sich darüber die favorisierten Produkte in den Warenkorb legen und so vormerken, bevor es dann ab 4 Uhr am Morgen des 3. Februars 2020 mit dem 19-prozentigen Rabatt losgeht.

Derzeit ist nicht bekannt, ob der Rabatt schon auf der Übersichtsseite ausgewiesen wird oder womöglich erst im Warenkorb – abgezogen werden soll der Rabatt beim Kauf aber natürlich in jedem Fall.

Lohnende Angebote

Angesichts der schieren Masse an attraktiven Deals über das gesamte Sortiment hinweg, werden nachfolgend ein paar der interessantesten Angebote exemplarisch aufgeführt.

PC-Hardware

Konsolen, Smartphones und Sonstiges

Fernseher

