Zeit für ein Statement: Toleranz und Vielfältigkeit bei MeinMMO

GamePro, GameStar und MeinMMO erstrahlen ab heute in Regenbogenfarben. Warum das so ist und was der PRIDE Month für uns bedeutet, erklären wir hier.

Hass, Intoleranz und Gewalt haben keinen Platz auf unseren Webseiten, in unseren Leben oder der Gesellschaft. Das sind Grundsätze, für die wir uns das ganze Jahr über einsetzen und an denen wir festhalten.

Der PRIDE Month hat entsprechend eine ganz besondere Bedeutung für uns, weshalb wir dieses Jahr erneut nicht nur unsere Logos einfärben, sondern noch einmal über die Wichtigkeit der Werte von PRIDE für uns und unsere Communitys sprechen wollen – und was wir tun, um dafür einzustehen. Nicht nur im Juni, sondern jederzeit.

Warum im Juni Pride-Monat ist

Am 28. Juni 2023 jähren sich die Am 28. Juni 2023 jähren sich die Stonewall Riots zum 54. Mal. Angestoßen durch Marsha P. Johnson, gilt dieses Datum als internationaler Startschuss der zivilrechtlichen LGBTQAI+-Bewegung, die weltweit für gleiche Rechte kämpft und jährlich mit den PRIDE-Marches an das stetige Streben nach Gleichberechtigung aller erinnert – unabhängig von Hautfarbe, Ethnizität, Herkunft, nationalem Ursprung, sozialer Herkunft, politischer Meinung, Religion, Sexualität, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, sexueller Orientierung, Alter, körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, Eheform oder sonstigen gesetzlich geschützten Konstellationen. Mehr zum Thema Pride-Month könnt ihr hier erfahren.

Warum wir unsere Logos einfärben

Die Botschaft von PRIDE für Vielfalt, Offenheit und Respekt auf Basis von Toleranz ist 2023 so wichtig wie eh und je. Vielleicht sogar noch ein wenig wichtiger, wenn wir uns das aktuelle Weltgeschehen ansehen, wie beispielsweise den extremen Anstieg von Anti-Trans Legislationen in den USA, die steigende Zahl von Hassverbrechen gegen die LGBTQAI+-Community oder die Grabenkämpfe, die wegen J.K. Rowlings transphoben Ansichten rund um Hogwarts Legacy auf Social Media und in den Kommentarspalten geführt werden.

Nicht nur, aber auch deshalb wollen wir noch einmal betonen, dass wir nicht nur Diskriminierung und Rassismus jeglicher Form ablehnen, sondern auch das aktive oder passive Ausgrenzen oder Benachteiligen von Mitmenschen.

Indem wir auf unseren Seiten die Regenbogenflagge hissen, zeigen wir uns nicht nur solidarisch und als Teil der PRIDE-Bewegung, sondern sagen noch einmal ganz deutlich, dass Werte wie Toleranz, Akzeptanz und Inklusion für uns nicht zur Diskussion stehen. Wir zeigen keine Toleranz gegenüber Intoleranz. Hate Speech hat bei uns nichts zu suchen. Das war nie anders und das wird sich nie ändern und wer das nicht so sieht, ist weder bei Webedia Deutschland, noch auf unseren Seiten willkommen.

Die PRIDE-Flagge

Wie in den letzten Jahren verwenden wir auch 2023 die sogenannte Wie in den letzten Jahren verwenden wir auch 2023 die sogenannte Progress Pride Flag . Diese wurde 2018 von Daniel Quasar designt, um noch inklusiver zu sein als die vorhergehende Regenbogenflagge und die Diversität der Bewegung und unserer Gesellschaft noch besser darstellen zu können. Neben den traditionellen Regenbogenfarben finden sich hier zudem Streifen in braun und schwarz sowie in weiß, pink und hellblau. Letztere symbolisieren dabei die trans und non-binary Community, während erstere People of Color repräsentieren. Der schwarze Streifen steht zudem für all diejenigen, die an HIV/AIDS und dem Stigma der Krankheit leiden oder deshalb ihr Leben verloren haben.

Wie wir jeden Tag versuchen, für mehr Toleranz zu sorgen

Unsere Logos in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen oder mit Artikeln wie diesem ein Statement zu setzen, ist nur ein Teil von dem, was wir tun, um uns für mehr Toleranz einzusetzen.

Auf unseren Websites bringen wir auch außerhalb des Junis immer wieder Inhalte zu Themen wie Diversity, Accessibility und Mental Health – sowohl im Rahmen von Themenwochen als auch in unserer alltäglichen Berichterstattung rund um Videospiele, Tech und Hardware und natürlich derer, die sie erstellen und genießen.

Mit Disclaimern zu kontroversen Personen, Vorfällen oder Unternehmen versuchen wir zusätzlich zu dedizierten News, Kolumnen, Reports, Podcasts oder Streams zu diesen Problemen Kontext zu geben. Es ist uns ein besonderes Anliegen, nicht nur diejenigen zu informieren, die gezielt diese Inhalte suchen, sondern nachhaltig und langfristig gerade die abzuholen, die vielleicht das erste Mal auf eine unserer Seiten kommen und zuvor keine Berührungspunkte damit hatten.

Aber auch im Hintergrund arbeiten viele Leute hart daran, unsere Webseiten, Channels und Plattformen zu einem besseren und einladenden Ort für alle Spieler*innen zu machen.

Die häufig kraftraubende Arbeit unseres Community Managements und unserer Social-Media-Manager*innen und Moderator*innen ist von außen oft unsichtbar, genau deshalb aber auch so wichtig und so erwähnenswert. Denn viele der Dinge, mit denen sie sich tagtäglich herumschlagen, kriegen die meisten von euch nie zu Gesicht.

Ohne sie wäre es gar nicht möglich, Dinge wie ein Forum oder Kommentarsektionen überhaupt anbieten zu können, um über unsere Lieblingsspiele oder die spannendsten News der Videospielwelt zu diskutieren. Ihre unermüdliche und harte Arbeit, unsere Communitys zu einem besseren Ort zu machen, spielt eine essenzielle Rolle in unserem Bestreben, für mehr Toleranz und Akzeptanz im Gaming einzustehen.

Eine für uns ebenso große Rolle spielt es aber auch, was sich bei Webedia selbst hinter den Kulissen tut. Auch hier arbeiten wir kontinuierlich an unseren Werten und daran, ein noch besseres, inklusiveres Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter*innen zu schaffen.

Sei es durch spezielle (Mental)-Health-Angebote, die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt oder ein Diversity-Komitee, das gezielt an Themen rund um Vielfalt und Inklusion innerhalb Webedias arbeitet. Nicht alles von dem, was wir tun ist für die Öffentlichkeit oder unsere Leser*innen bestimmt, das macht diese Dinge aber nicht weniger wichtig.

Ein Dank an unsere Communitys

Zu guter Letzt wollen wir außerdem diese Gelegenheit noch nutzen, um Danke zu sagen. Danke dafür, dass ihr mit uns zusammen gegen Rassismus, Intoleranz und Hass einsteht. Das habt ihr in der Vergangenheit oft genug in den Kommentaren bewiesen und darauf könnt ihr so stolz sein, wie wir es sind! Macht damit weiter und lasst euch von einzelnen Krawallmacher*innen nicht beirren.

Natürlich läuft auch bei uns nicht immer alles rund und es wird immer wieder Kommentare geben, die ihr und wir auf GamePro, GameStar, GameStar Tech und MeinMMO nicht lesen wollen. Dagegen werden wir zusammen mit unserem Community Management und unserem Team aus Moderator*innen vorgehen, sind dabei aber auch auf eure Unterstützung angewiesen.

Denn gegen Rassismus, Hass und verbale Gewalt anzugehen und für eine bessere Welt zu kämpfen, funktioniert nur auf eine Art: zusammen.