Großer YouTuber verliert 4 Millionen Euro im E-Sport, erklärt, warum er trotzdem weitermacht

Der bekannte YouTuber Charles “MoistCr1TiKaL” White teilte in einem neuen Video seinen Zuschauern mit, wie er in den letzten vier Jahren rund 4 Millionen Euro in sein E-Sport-Team investiert hat, ohne jemals Gewinn zu machen. Doch ans Aufgeben denkt er nicht – im Gegenteil.



Was hat er mit E-Sport zu tun? Charlie “MoistCr1TiKaL” White gründete 2021 das E-Sport-Team ‘Moist Esports’ gemeinsam mit seinem YouTube-Kollegen Ludwig Ahgren. Mit diesem Team trat er in verschiedenen populären E-Sport Titeln an, darunter Valorant, Apex Legends, Street Fighter 6, und Rocket League.

Am 17. Januar 2025 zog Cr1TiKaL Bilanz und verriet, wie es künftig mit dem Team weitergehen soll.

Warum macht der YouTuber solche Verluste im E-Sport? In den letzten vier Jahren hat MoistCr1TiKaL mit seinem Team insgesamt rund 4 Millionen Euro verloren. In einem YouTube Video erklärt er offen: „E-Sport ist ein schwarzes Loch, das Geld schluckt und nichts zurückgibt.“ Er erklärt, dass es generell extrem schwierig sei, in der Branche profitabel zu arbeiten.

Dazu kommt noch, dass die gesamte E-Sport-Branche aktuell in einer Krise steckt – steigende Kosten und sinkende Einnahmen zwingen zahlreiche Teams dazu, ihre Zukunft neu zu bewerten.

Warum gibt er nicht einfach auf? Doch anstatt sich aus dem E-Sport zurückzuziehen, spricht er darüber, warum er trotzdem weitermacht: „Es geht mir nicht ums Geld. Es geht um die Liebe zum Spiel und um die Community.“

Trotz der herben Verluste in den letzten vier Jahren bleibt er engagiert. In seinem Video betont er: „Ich würde es immer wieder tun. Tatsächlich werde ich es weiterhin tun.“ Profit steht für ihn nicht im Vordergrund – vielmehr liegt ihm daran, die Esports-Szene zu fördern und aktiv mitzugestalten.

Wie sieht jetzt die Lösung aus? Am 17. Januar 2025 verkündete Charlie, dass sein Team vollständig mit der kanadischen E-Sport-Organisation Shopify Rebellion fusionieren wird.

Er erklärte, dass Shopify Rebellion ihn bereits in der Vergangenheit in schwierigen Phasen entscheidend unterstützt und maßgeblich zum Überleben seines Teams beigetragen habe. Aufgrund dieser guten Zusammenarbeit und des gemeinsamen Erfolgs sei das Vertrauen zwischen den beiden Parteien gewachsen.

Durch die Fusion erhofft sich MoistCr1TiKaL, eine stabilere Grundlage für das Team zu schaffen und ihre Reichweite in verschiedenen Spielen weiter auszubauen.

Während MoistCr1TiKaL Millionen investiert, ohne einen Cent Gewinn zu sehen, gibt es Esports-Talente, die schon in jungen Jahren für riesige Summen gehandelt werden. So sorgt derzeit ein 18-jähriger League of Legends Spieler für Aufsehen: Ein 18-Jähriger ist so stark in LoL, dass der europäische Meister angeblich das halbe Team und viel Geld für ihn bietet