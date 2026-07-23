YouTuber feiert jetzt schon Weihnachten mit Community, damit er mehr Kindern Wünsche erfüllen kann

Der YouTuber Sean „jacksepticeye“ McLoughlin veranstaltet dieses Jahr wieder seine Spendenaktion zur Weihnachtszeit, doch diesmal etwas anders. Denn er will schon jetzt die Aktion starten, damit das hohe Spendenziel von 3 Millionen US-Dollar erreicht werden kann.

Wie wird jetzt schon Weihnachten gefeiert? Es handelt sich um die Spendenaktion Thankmas , die von dem irischen YouTuber jacksepticeye ins Leben gerufen wurde. Diese Aktion veranstaltet der YouTuber normalerweise in der Weihnachtszeit im Dezember, wo er einen Stream hostet, bei dem die Community ordentlich spenden kann.

Dieses Jahr geht es allerdings schon im Juli los und wurde in Wishmas umbenannt und bereits jetzt kann dafür in den Monaten vor Weihnachten gespendet werden.

In einem YouTube-Video kündigte jacksepticeye die Aktion an und verwies auf die Wishmas-Website, die alle Informationen zu der Spendenaktion auflistet. Es können sich Content Creator melden, die an der Aktion teilnehmen möchten. Ähnlich wie bei der Spendenaktion des deutschen Streamers Metashi12 können die Content Creator mit ihrer Community gemeinsam eigene Spendengelder sammeln, um sie danach in den großen Topf von Wishmas zu packen.

Jacksepticeye produziert auch einen eigenen Horrorfilm. Genau wie sein YouTube-Kollege Markiplier, dessen Film schon in den Kinos lief:

Video starten In Iron Lung kämpft der YouTuber Markiplier in einem U-Boot ums Überleben Autoplay

Wie werden Wünsche erfüllt? Wishmas findet – wie schon die Jahre zuvor – in Kooperation mit der Make-A-Wish-Spendenorganisation statt. Die Organisation erfüllt Kindern, die von tödlichen Krankheiten betroffen sind, Wünsche. Das kann ganz unterschiedlich sein: ein Trip nach Disneyland oder einen Tag als Feuerwehrmann zu verbringen.

Dieses Jahr hat sich jacksepticeye ein großes Ziel gesetzt. Er will mit Wishmas 300 Wünsche erfüllen und somit 3 Millionen US-Dollar – ungefähr 2.628.600,00 Euro – sammeln, da ein Wunsch 10.000 US-Dollar kostet. Bisher (Stand: 23.07.2026 um 11:00 Uhr) wurden schon 52.730,11 US-Dollar – ungefähr 46.211,09 Euro – gesammelt und damit 5 Wünsche erfüllt.

Auf der Wishmas-Website könnt ihr euren Beitrag zu der Aktion leisten, wenn ihr möchtet.

Die Aktion steht laut jacksepticeye als Zeichen gegen den Zynismus im Internet. Der YouTuber findet, dass Social Media extrem negativ, wütend und angespannt geworden ist. Somit ist kein wirklicher Raum mehr für Nuancen, sondern es gibt häufig nur Extreme. In diesen Zeiten möchte er mit Wishmas einen Gegenpol bieten und zeigen, dass auch Gutes aus dem Internet entspringen kann.

Was haltet ihr von der Spendenaktion? Werdet ihr auch einen kleinen Beitrag leisten, falls ihr könnt? Schreibt es uns in die Kommentare! Jacksepticeye dürfte selbst einen größeren Beitrag für die Spendenaktion leisten, schließlich verriet er, dass er einmal mit nur einem Video rund 400.000 US-Dollar verdient hatte: YouTuber verdiente mit einem Video fast 340.000 Euro, nennt die festen Vorlagen für Erfolg