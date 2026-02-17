YouTuber verdiente mit einem Video fast 340.000 Euro, nennt die festen Vorlagen für Erfolg

Der YouTuber Seán „jacksepticeye“ McLoughlin gibt preis, mit einem YouTube-Video über 400.000 Dollar verdient zu haben. Damit fühlte er sich allerdings so schlecht, dass er einen Teil davon abgeben wollte. Außerdem sagt er, dass Erfolg auf YouTube Regeln folgt.

Was ist das für ein Video? In einem Interview mit Dexerto auf YouTube stellte sich der irische YouTuber Fragen, die ihm so noch nie gestellt worden sind. Eine davon war, was das meiste Geld war, das er jemals mit einem YouTube-Video verdient hat.

Die Antwort: 400.000 Dollar, umgerechnet etwa 338.000 Euro, mit einem Let’s Play zu dem Spiel My Friendly Neighboorhood.

In dem Spiel geht man hinter die Kulissen einer Sesamstraße-ähnlichen TV-Produktion und wird dabei von den Puppen, die in der Serie spielen, angegriffen. Es handelt sich also um ein Horrorspiel in einem niedlichen Gewand.

Keine Frage, das Let’s Play kam bei den Zuschauern extrem gut an; die über 17 Millionen Aufrufe auf YouTube beweisen das. Allerdings ist es nicht das klickstärkste Video auf seinem Kanal; das Video schafft es noch nicht mal in die Top 10.

Jacksepticeye erzählt weiter, dass er sich wegen des vielen Geldes schlecht fühlte und den Entwickler des Spiels kontaktierte. Er bot ihm einen Teil des Geldes an, schließlich hatte er ja das Spiel entwickelt.

Der Entwickler lehnte allerdings ab. Trotzdem wollen die beiden wohl in der Zukunft gemeinsam an Spielen arbeiten und jacksepticeye möchte ihn fördern.

Jacksepticeye meint, es gäbe Regeln für YouTube-Erfolg

Was sagt jacksepticeye zu Erfolg? Auf die Frage, welcher Ratschlag seiner Meinung nach der schlechteste für angehende YouTuber sei, nannte jacksepticeye: „Mach einfach das, was du liebst, und du wirst erfolgreich“. Seiner Meinung nach gibt es nämlich festgesetzte Regeln für Erfolg.

Die würden sich beispielsweise in den Thumbnails auf YouTube und dem Schnittstil der Videos widerspiegeln. Kopiere man diese Faktoren nämlich von anderen YouTubern, die damit Erfolg haben, so sei der eigene Erfolg ebenfalls nicht weit weg, meint jacksepticeye.

Wie kommt es zu so viel Geld? Schaut man sich die anderen Videos auf jacksepticeyes Kanal an, so stellt sich die Frage, wie ein fast 4-stündiges Video so viel Geld generieren konnte. Dabei kommen mehrere Faktoren vermutlich zusammen:

Die lange Laufzeit des Videos, insgesamt 3 Stunden und 51 Minuten, lässt eine Menge Werbung für YouTube zu. Es wird nicht nur Werbung am Anfang und am Ende des Videos geschaltet, sondern auch sogenannte Mid-Rolls, die im Verlauf des Videos geschaltet werden. Mehr Werbung bedeutet auch mehr Geld, sowohl für YouTube als auch für den Ersteller.

Werbung wird von YouTube nur auf Videos geschaltet, die auch „brand safe“ sind, also die keine gewaltvollen oder sexuellen Themen in Massen beinhalten. My Friendly Neighborhood ist zwar ein Horrorspiel, aber die bunte Aufmachung verwässert den Gruselfaktor und macht es so „attraktiver“, um Werbung darauf zu schalten.

Obwohl jacksepticeye anscheinend die Möglichkeit hat, sehr viel Geld mit YouTube zu verdienen, will er sich auch in anderen Branchen ausprobieren. Beispielsweise hat er, wie sein Kollege Markiplier, ein Interesse an Filmen und gab bekannt, dass er einen Horrorfilm produziert: Ein YouTuber und Streamer folgt Markipliers Beispiel, produziert einen neuen Horrorfilm, der bei Fans für Vorfreude sorgt