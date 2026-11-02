Weil ein YouTuber in einem Spiel kaltgemacht wird, können mehr Kinder Geschenke bekommen

Der YouTuber Seán „jacksepticeye“ McLoughlin spielt einen Charakter in dem Spiel Hitman 2, dessen Eliminierung einem Spendenevent zugutekommen wird.

Wer kann wo kaltgemacht werden? Der YouTuber jacksepticeye hat schon einiges von dem Stealth-Game Hitman 2 gespielt. Jetzt ist er einen Schritt weitergegangen und hat sogar einen Charakter in dem Spiel gespielt: Finn Colton.

Finn Colton ist eine überzeichnete Form von einem Influencer, dessen Inhalte sich um Pranks, Challenges und einen Podcast drehen. Er ist eine Mischung aus einem 2017-Jake-Paul und einem Manosphere-Influencer. Das Level, in dem er das Ziel ist, heißt Hawke’s Bay.

jackseptieye leiht seine Stimme und sein Aussehen an das neue Ziel von Agent 47. In seinem YouTube-Video berichtet er darüber, dass er sich ungern selbst spielen wollte, weil er sich als zu langweilig sah, um interessant genug für eine Mission zu sein. Außerdem erzählte der YouTuber noch, wie ein Kill in Hitman 2 dazu führt, dass Kindern Wünsche erfüllt werden können.

Sein YouTube-Kollege Markiplier hat einen eigenen Kinofilm produziert:

Video starten In Iron Lung kämpft der YouTuber Markiplier in einem U-Boot ums Überleben Autoplay

Wie kommt das Kindern zugute? Jedes Jahr veranstaltet jacksepticeye seine Spendenaktion Thankmas zur Weihnachtszeit. Dieses Jahr heißt es allerdings „Wishmas“ und wird schon seit Juli veranstaltet, damit mehr Spendengelder zusammenkommen können. Auch die Entwickler von Hitman 2 – IO Interactive – beteiligen sich an den Spenden.

Für jeden Abschluss des Levels, der mit Silent Assassin bewertet wird, wird IO Interactive einen Dollar an Wishmas spenden. Das Maximum liegt dabei bei 25.000 Dollar.

Das Rating Silent Assassin ist das höchste in dem Spiel. Dafür müssen Spieler das Ziel ausschalten, ohne bemerkt zu werden, und auch keine Aggression zeigen, eben ein stiller Assassine sein. Falls die Hitman-2-Skills nicht für das Rating ausreichen, kann natürlich auch über die Wishmas-Website gespendet werden.

Was haltet ihr von der Aktion? Werdet ihr auch spenden oder wollt ihr lieber den stillen Kill in Hitman 2 ausführen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Mehr zu jacksepticeye könnt ihr hier auf MeinMMO lesen: Ein YouTuber beichtet nach 14 Jahren, wie ihn die Plattform kaputt gemacht haben soll