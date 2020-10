Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die PS5 war am 13. Oktober vorübergehend bei einem Händler in Amerika bestellbar , doch eine dritte Welle war dies nicht. Für Käufer aus Europa gab es seit dem 25. September keine Chance mehr, an eine Konsole zu kommen.

Die Xbox Series X erscheint am 10. November 2020 in Deutschland, genau wie die kleine Schwester Series S, die sich laut Phil Spencer besser verkaufen soll als die teurere Konsole .

Was ist passiert? Nach dem Start der Vorbestellungen war die Xbox Series X blitzschnell ausverkauft . Zwar war der Start der Vorbestellungen nicht so chaotisch, wie bei der PS5 , doch auch hier gingen viele Fans leer aus.

