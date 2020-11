WoW: Blizzard nerft Zwergen-Bonus, nachdem Profi-Gilde wechselte

Es bleibt abzuwarten, ob Blizzard noch weitere Änderungen an den Volksboni vornimmt, wenn mehr Spieler zu dem Schluss kommen, dass die Allianz in Shadowlands die bessere Wahl ist.

Warum ein Großteil der Spieler trotzdem einen Zwerg beim Fraktionswechsel gewählt hat, erfahren wir allerdings nicht. Vermutlich hielt man diesen Bonus noch für den sinnvollsten. Andere Boni, die etwa in „Mythisch+“ stark wären – wie der Nachtelfen-Stealth – sind für Exorsus eher uninteressant. Die Gilde hat kaum Interesse an Mythisch+ und will dort keine großen Rekorde aufstellen.

In der kommenden WoW-Erweiterung Shadowlands geht es als Erstes in den Raid Schloss Nathria. Dieser hat einige starke Blutungseffekte, die den Spielern zusetzen. Erst vor kurzem hatten wir darüber berichtet, dass die russische Profi-Gilde Exorsus zur Allianz gewechselt ist . Der Grund war vermutlich ein Bonus, den Zwergen-Spieler durch ihre Steingestalt bekommen konnten – zumindest wurde das vermutet. Doch genau dieser Bonus wurde nun geändert.

