WoW: Zockt ihr den Early Access von The War Within? Wir wollen’s von euch wissen

Der Early Access der neuen WoW-Erweiterung beginnt in wenigen Tagen. Wir wollen von euch wissen, ob ihr das Geld dafür auf den Tisch legt – oder es meidet.

Schon am kommenden Freitag, den 23. August, startet World of Warcraft: The War Within – zumindest für alle, die sich den Zugang zum Early Access gesichert haben. Der Rest muss sich noch ein paar Tage gedulden und startet mit leichter Verzögerung zum offiziellen Release-Datum am 27. August.

Wie kommt man in den „Early Access“? Die Antwort ist simpel: Geld. Um in den Early Access zu gelangen, muss man sich die kostspieligste Version von WoW: The War Within kaufen, nämlich die Epic Edition. Die kostet 90 €, also satte 40 € mehr als die Base Edition. Neben dem Early Access bietet die Epic Edition allerdings auch weitere Goodies, wie Haustiere, ein Reittier, Transmog-Belohnungen oder einen garantieren Beta-Zugang.

Was kann man im Early Acces tun? Im Early Access sind viele Features bereits verfügbar. Dazu gehören:

Das Intro-Szenario zu The War Within.

Sämtliche Level-Gebiete von Stufe 70 bis 80.

Die Heldentalente.

Normale Dungeons.

Die großen Welt-Events, heroische Dungeons und mehr beginnen erst mit dem offiziellen Launch.

Allerdings kann man sich nur einen sehr geringen Vorteil erspielen. Denn man kann sich nicht richtig für das „Endgame“ vorbereiten. Viele der Endgame-Features mit der besten Ausrüstung starten erst verspätet zum Beginn von Saison 1 am 11. September.

Auswirkungen auf das „Race to World First“, also dem ersten First-Kill-Rennen im neuen Raid, wird der Early Access demnach kaum haben.

Umfrage: Zockt ihr den Early Access von WoW: The War Within?

Doch wir wollen wissen: Werdet ihr den Early Access von World of Warcraft: The War Within spielen? Oder steigt ihr erst zum offiziellen Release ein? Nehmt doch an unserer Umfrage teil, damit wir ein genaueres Bild davon bekommen können.

Wenn ihr nun noch ein wenig Zeit habt: Dann schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Praktik haltet, MMORPG-Erweiterungen mit einem Frühzugang zu versehen. Ist das gut, um den „Ansturm“ auf mehrere Tage aufzuteilen und einer Epic Edition noch mehr Wert zu geben? Oder ist das alles nur negativ und sorgt für eine Spaltung der Community und unfaire Vorteile in WoW: The War Within?