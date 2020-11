Das zeigt, dass viel Planung dahintersteckt. Auch, wenn die Truppe nur drei Tage gebraucht hat, dürfte ihnen das also nicht allzu leicht gefallen sein. Dabei hat ihnen sicher auch die Wahl des richtigen Paktes geholfen. Die beiden Jäger etwa gehören den Nachtfae an, dem stärksten Pakt für alle Jäger .

Bei einigen Erfolgen mussten sie allerdings tricksen. Für einen Boss in Seuchensturz etwa haben sie auf einen Heiler verzichtet und sind mit vier DDs in den Kampf gezogen. An anderer Stelle mussten sie einen Spieler austauschen, damit sie eine zweite Hybridklasse mitnehmen können.

Eine Gruppe an Spielern hat nun jedoch gerade einmal drei Tage nach Release sämtliche mythischen Erfolge abgeschlossen. Im Gespräch mit wowhead verrieten die fünf, welche Erfolge ihnen am schwersten fielen.

Was ist daran so besonders? Das Knifflige daran ist, dass diese Erfolge nur auf mythischer Schwierigkeit abzuschließen sind – dem höchsten Schwierigkeitsgrad für Dungeons, der zum Start verfügbar ist. Bereits für heroische Dungeons sollte man eine Gegenstandstufe von durchschnittlich 155 angelegt haben, für mythische Dungeons dementsprechend noch mehr.

Was ist das für ein Erfolg? Der „Ruhm des Helden der Schattenlande“ ist ein Meta-Erfolg, für den ihr alle möglichen Erfolge in den acht Dungeons der neuen Erweiterung Shadowlands abschließen müsst.

