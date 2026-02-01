WoW zeigt die Roadmap für 2026 – Viele Raids, neue Spielmodi, endloser Content

Der Fahrplan für das Jahr 2026 in World of Warcraft wurde enthüllt. Die Entwickler bleiben dabei, dass es jede Menge Patches in kurzer Zeit geben soll.

Im vergangenen Stream rund um die „Lage von Azeroth“ sprachen die Entwickler über eine Menge Details des noch jungen Jahres 2026. Auch wenn die Erweiterung Midnight noch gar nicht veröffentlicht wurde, haben wir schon einen guten Eindruck davon, was uns noch alles in diesem Jahr erwartet.

WoW Midnight – Die Roadmap für das Jahr 2026

Frühling 2026

Patch 12.0.5

Leeren-Angriffe: Die Leere wurde nicht besiegt und greift weiter an – sie muss an verschiedenen Stellen auf der Welt zurückgeschlagen werden.

Prop Hunt: Ein spaßiger Zeitvertreib, bei dem einige Charaktere versuchen, sich als harmlose Objekte zu tarnen, während ein Team aus Suchern diese aufzudecken gedenkt (kennt man zum Beispiel aus Overwatch).

Patch 12.0.7

Story & Quests: Neue Story-Quests erzählen die Geschichte weiter.

Leeren-Angriffe eskalieren: Die Leeren-Angriffe werden intensiver.

Neuer Raid: Ein neuer 1-Boss-Raid, um die Saison abzuschließen.

Turbulente Zeitwege: Das bekannte Event aus vielen Zeitwanderungen am Stück.

Sommer 2026

Patch 12.1

Neues Gebiet: Bisher unbekannt, Dataminung geht aber von einem großen Troll-Gebiet neben Zul’Aman aus.

Neuer Raid

Neuer Dungeon

Neue Tiefen

Neuer Weltboss

Housing, Soziales und Interface-Updates: Das Freunde-System soll grundlegend überarbeitet und erneuert werden.

BlizzCon 2026: Am 12. September findet die BlizzCon 2026 statt. Dort werden die noch nachfolgenden Inhalte (also Patch 12.1.5 und folgend) genauer vorgestellt und vermutlich ein erster Blick auf „The Last Titan“ geworfen. Dementsprechend sind die jetzt noch folgenden Angaben ein wenig schwammiger, da diese erst auf der BlizzCon konkreter vorgestellt werden.

Die Roadmap für das WoW-Jahr 2026 steht.

Herbst 2026

Patch 12.1.5

Labyrinth: Diese Art der „Mega-Tiefen“ soll größere und langfristigere Herausforderungen für Solo-Spieler und kleine Gruppen bieten.

Neuer Raid: Ein weiterer Mini-Raid zur Mitte der Saison.

Neue Inhalte und Systeme: Bisher unbekannt.

Patch 12.1.7

Story & Quests: Neue Story-Quests erzählen die Geschichte weiter.

Feiertags-Updates: Die Feiertage werden mit neuen Belohnungen aktualisiert.

Neuer Spielmodus: Ein bisher noch unbekannter, aber augenscheinlich unheimlicher Spielmodus von dem Team, das auch „Remix“ und „Plunderstorm“ entwickelt hat.

Turbulente Zeitwege: Das bekannte Event aus vielen Zeitwanderungen am Stück.

Mehr Raids, mehr zu tun

Auffällig ist bei der Roadmap von Midnight, dass Blizzard offenbar einen größeren Fokus auf Raids legt. Anstatt nur zum Start jeder Saison einen Raid zu präsentieren, gibt es nun auch in den Zwischen-Patches immer wieder kleinere Raids, um mehr Abwechslung zu bieten und auch kleinere Geschichten mit großen Widersachern erzählen zu können. Gerade für alle, die sich gerne in Schlachtzügen tummeln, dürfte das eine erfrischende Abwechslung sein, wenn ein Raid nach 6, 8 oder 10 Wochen ausgelutscht scheint.

Was haltet ihr von Blizzards Plänen für das WoW-Jahr 2026? Ist da vieles bei, das euch interessiert? Oder sieht das nach einem eher langweiligen Jahr in Azeroth aus und ihr wollt lieber wissen, wie es mit „The Last Titan“ aussieht?

Bis es soweit ist, habt ihr aber noch viel Zeit, um an eurem eigenen Haus zu arbeiten – wie zum Beispiel mit diesen 5 neuen Dekorationen, die ihr noch nicht auf dem Schirm habt.

