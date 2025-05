WoW testet Patch 11.2.5 – Kommt da endlich das „Addon-Verbot“?

Ein mysteriöser Patch für World of Warcraft wird von Blizzard bereits getestet. Die Fans bangen schon jetzt – kommt da die Einschränkung für Addons?

Als Blizzard vor einigen Tagen den Addons in World of Warcraft endgültig den Kampf angesagt hat, gab es eine Menge Unruhe. Was bedeutet das für Tools wie „Deadly Boss Mods“ oder „WeakAuras“? Kurz darauf gab es Entwarnung, dass das ein Prozess sei, der noch eine Weile Zeit benötigen würde. Jetzt ist allerdings ein kommender Patch aufgetaucht, der bereits einige Sorgen schürt.

Was wurde gefunden? Dataminer haben im Battle.net-Netzwerk entdeckt, dass Blizzard einen internen Server für World of Warcraft hochgefahren hat. Auf diesem wird bereits ein kommender Patch getestet. Allerdings nicht das große Update 11.2, sondern bereits der Patch danach – also 11.2.5. Und das gibt viel Anreiz für Spekulation.

Was wird da getestet? Da der ganze Patch 11.2.5 noch verschlüsselt ist, lässt sich über die exakten Details wenig sagen. Es gibt aber schon einige gut begründete Spekulationen, die zumindest erahnen lassen, was Blizzard da intern testet.

Patch 11.2.5 könnte gerade als „Testfeld“ für das Housing genutzt werden. Immerhin gab es vor einigen Wochen eine große Vorschau zum Housing, bei der einige Content Creator sich ein genaueres Bild vom kommenden Feature machen konnten. Da hat Blizzard auch zugegeben, dass man sich von WildStar hat inspirieren lassen.

Eine zweite Möglichkeit ist, dass Blizzard nun damit beginnt, die „angedrohte“ Einschränkung für Addons zu implementieren. Denn im Verlauf der kommenden Monate und Jahre wollen die Entwickler immer mehr Features in das eigene Interface einbinden und dann Stück für Stück Addons den Zugriff auf Daten, wie den Kampflog oder die Cooldowns von Gruppenmitgliedern, verbieten. Das soll ein besseres World of Warcraft für alle schaffen.

Die Idee dahinter ist, dass der Einstieg in World of Warcraft leichter fallen soll und das Spiel von Haus aus alle Informationen liefert, die man haben will. Gleichzeitig soll es weniger Möglichkeiten geben, dass Addons einfach ausrechnen, welcher Charakter wie handeln muss, um in einem Bosskampf das beste Ergebnis zu erzielen.

Was Blizzard hier tatsächlich testet, werden wir wohl erst in Wochen oder gar Monaten erfahren. Denn bevor Patch 11.2.5 auch nur ansatzweise in die Reichweite einer Veröffentlichung kommt, steht uns erst einmal der Patch 11.1.7 und das große Update 11.2 ins Haus – und zu 11.2 ist bisher kaum etwas bekannt.

