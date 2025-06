WoW Patch 11.2 Geister von K’aresh: Alles zum neuen Raid, Artefakt-Umhang und Story

Patch 11.2 wird das finale, große Content-Update für World of Warcraft: The War Within. MeinMMO hat alle wichtigen Details zum neuen Patch.

Obwohl Patch 11.1.7 gerade erst live ist, arbeitet Blizzard schon mit Hochtouren am nächsten großen Content-Update von World of Warcraft. Damit ihr schon vor dem Release von „Geister von K’aresh“ perfekt vorbereitet seid, haben wir alle wichtigen Informationen rund um den Patch für euch zusammengetragen.

Hinweis: Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, wenn neue Informationen zu Patch 11.2 bekannt werden. Gegenwärtig ist der Artikel auf dem Stand vom 23.06.2025.

Das Wichtigste in Kürze:

Ein Release-Datum für Patch 11.2 gibt es noch nicht, aber Mitte August ist wahrscheinlich.

Patch 11.2 ist der letzte große Content-Patch von The War Within, danach folgen noch die kleineren Updates 11.2.5 und 11.2.7.

Die Story des Patches spielt auf K’aresh, der zerstörten Heimatwelt der Astralen und Mittler.

Es gibt einen neuen Dungeon, Biokuppel Al’dani.

Es gibt einen neuen Raid, Manaschmiede Omega mit Leerenfürst Dimensius als Endboss.

Ein neuer Artefakt-Umhang wird Pflicht für alle, da er besondere Fähigkeiten auf K’aresh erlaubt. Ihr könnt zwischen der körperlichen und einer astralen Welt wechseln, um so verschiedene Inhalte zu erleben.

Mit Patch 11.2 beginnt auch die 3. Saison von The War Within.

Wann erscheint Patch 11.2? Blizzard hat bisher noch kein festes Release-Datum für Patch 11.2 bekanntgegeben. Allerdings veröffentlicht World of Warcraft relativ zuverlässig alle 8 Wochen einen neuen Patch. Sollte dieser Takt beibehalten werden, dann erscheint Patch 11.2 ungefähr Mitte August 2025.

Worum geht es in Patch 11.2?

Story-Spoiler: Dieser Punkt behandelt die Geschichte von Patch 11.2.

Nachdem das Herz der Dunkelheit aus Xal’ataths Klauen von den Astralen geraubt wurde, reisen wir nach K’aresh, um zu verhindern, dass die Astralen ihr Ritual vollenden. Sie wollen den Leerenfürsten Dimensius beschwören, der im Anschluss sicher Azeroth verschlingen würde.

Diese Notwendigkeit sorgt auch für unerwartete Allianzen. Denn Xal’atath ist künftig unsere Verbündete und gewährt uns sogar Zugriff auf Teile ihrer Fähigkeiten. Sie verzaubert etwa den Umhang und steht uns auch im Kampf gegen Dimensius zur Seite.

Alleria – aber auch viele andere – sind skeptisch, ob man Xal’atath trauen kann. Doch offenbar hat Xal’atath nicht das Ziel, Dimensius zu beschwören. Sie hat wohl den Titel „Herold von Dimensius“ abgelegt und verfolgt nun eine eigene Agenda.

Rishiiwickel – Der neue Artefaktumhang

Sehr früh in das Story von Patch 11.2 bekommt ihr die „Rishiiwickel“ – einen Artefakt-Umhang. Diesen wertet ihr im Laufe der Zeit immer weiter auf, sodass er stärker wird und euch mehr Fähigkeiten verleiht.

Die wichtigste Fähigkeit ist das „Phasentauchen“, bei dem ihr zwischen der normalen Welt und einer astralen Ebene wechseln könnt. In der astralen Ebene seht ihr andere Feinde und Geheimnisse als in der körperlichen Welt. So könnt ihr auch neue Arten der Fortbewegung benutzen, etwa durch ein Netzwerk aus Energie – so gelangt ihr auch in die Manaschmiede, die später der Raid sein wird.

Der Umhang wird mehrfach aufgewertet – aber bietet auch interessante Effekte.

Neuer Raid: Manaschmiede Omega

Die Manaschmieden aus „The Burning Crusade“ sind zurück – nun ja, zumindest zum Teil. Hier sind die Schattenwächter (eine Gruppierung der Astralen) gerade dabei, Dimensius wiederzubeleben.

Insgesamt besteht der Raid aus 8 Bossen, von denen „Dimensius der Allverschlinger“ den finalen Widersacher darstellt. Unter diesen 8 Kämpfen ist allerdings auch einer, der vollkommen optional ist. Ein Triumvirat aus Dämonenjägern stellt sich den Helden in den Weg – zumindest dann, wenn man bei ihnen vorbeischauen will.

Dimensius wird dabei übrigens der mit Abstand größte Boss, den wir in World of Warcraft jemals bekämpft haben. Er wird so riesig, dass er gar ganze Städte überragt.

Wie auch schon in der Befreiung von Lorenhall wird es auch in der Manaschmiede Omega wieder einen Ruhm-Pfad geben, bei dem man verschiedene Annehmlichkeiten im Raid, wie Händler oder Schadens-Buffs, im Laufe der Zeit automatisch freischaltet.

Die Biokuppeln kommen wieder – genau so wie die Manaschmieden.

Saison 3 von The War Within

Mit Patch 11.2 beginnt auch die dritte Saison von The War Within. Das bedeutet nicht nur einen neuen Raid und neue PvP-Wertungen, sondern auch einen neuen Pool aus Dungeons, die ihr in „Mythisch+“ spielen könnt. Die 8 Dungeons dieser Saison sind:

Die Hallen der Sühne (Shadowlands)

Tazavesh: Wundersame Straßen (Shadowlands)

Tazavesh: So’leahs Schachzug (Shadowlands)

Ara-Kara, Stadt der Echos

Die Morgenbringer

Priorat der Heiligen Flamme

Operation: Schleuse

Biokuppel Al’dani (Neu)

Neu ist hier auch, dass Leaver endlich eine Strafe bekommen. Denn Mythisch+ vorzeitig zu verlassen, das markiert euch künftig als Account, dem man vielleicht nicht vertrauen sollte.

Was steckt sonst noch im Patch 11.2?

Abgesehen von den großen Highlights bringt Patch 11.2 auch eine Reihe von Kleinigkeiten mit. So bekommen Rollenspiel-Fans ein neues Emote spendiert, das vor allem bei Pandaren ziemlich sexy aussieht. Dazu kommen eine Reihe von Kleinigkeiten und Verbesserungen, darunter:

Tiefen zeigen nun auf der Weltkarte an, welche Variante aktiv ist.

In Patch 11.2 gibt es eine permanente Verstärkungsrune.

Ein neuer Trank erlaubt es allen Charaktere, die Nachtelfen-Fähigkeit „Schattenmimik“ zu benutzen, was mehr Fairness in Dungeons erschaffen soll.

Nexus-Prinzessin Ky’veza ist der neue Tiefen-Endboss in Saison 3.

Dungeons haben nun klare „Checkpoints“ in Form von großen Steinen, an denen man klar erkennt, wo man beim Freilassen des Geistes erscheint.

Auf welchen Content aus Patch 11.2 freut ihr euch besonders? Oder habt ihr euren Blick bereits auf die nächste Erweiterung Midnight geworden und rätselt, wie sich Patch 11.2 auf das nächste Addon auswirkt?