WoW: Patchnotes für Patch 11.1.7 – Alles zur neuen Kampagne und Klassen-Änderungen

Neue Kampagne, neue Quest-Reihen, überladene Tiefen und Klassen-Änderungen. Der Patch 11.1.7 für World of Warcraft bringt eine Menge Neuerungen.

Der nächste Patch von World of Warcraft ist nur noch wenige Tage entfernt. Damit kommen zwar keine neuen Raids oder Dungeons ins Spiel, aber doch einige neue Inhalte, wie eine neue Kampagne rund um die Orcs und Menschen oder aber auch viele spannende Geschichten rund um Lehrensucher Cho und die Vergangenheit von Azeroth.

Was steckt im neuen Patch? Obwohl der Patch eigentlich nur ein eher kleines Update ist, gibt es doch eine Reihe neuer Inhalte und Verbesserungen, die zumindest für einige Tage oder Wochen beschäftigen dürften. Dazu gehören:

Das „Turbulente Zeitwege“-Event kehrt zurück und enthält jetzt auch die Dungeons aus Battle for Azeroth. Klassen-Neuerungen: Alle Klassen bekommen einen neuen Zauber, mit dem sie Leben und Mana regenerieren können.

Wann erscheint der Patch? Patch 11.1.7 erscheint am kommenden Mittwoch, also am 18. Juni 2025. Wie üblich ist das Update in Amerika ein paar Stunden früher live, daher bereits am 17. Juni.

Wer sich für die vollständigen Patch Notes interessiert, findet diese auf der nächsten Seite mit allen Details. Aber Achtung: Das ist eine ganze Menge.

