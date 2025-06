In WoW bekommen alle einen Artefakt-Umhang, der euch in reine Energie verwandelt

Ein neuer Artefakt-Umhang wird zur Pflicht in Patch 11.2 von World of Warcraft. Aber der kann mehr als nur schick aussehen.

Blizzard hat ausführlich über den kommenden Patch 11.2 Ghosts of K’aresh gesprochen und dabei auch die wichtigsten Features vorgestellt. Neben einem Raidboss, der so groß wie die Stadt Sturmwind ist, gibt es auch besondere Ausrüstung für alle Charaktere. Der Umhang „Reshii Wraps“ wird zum Pflicht-Gegenstand. Denn er ist nicht nur mächtig, sondern verleiht euch auch neue Fähigkeiten.

Was kann der Umhang? Die wohl wichtigste Fähigkeit des Umhanges ist, dass er euren Charakter in reine Energie auflösen kann. Spieltechnisch betretet ihr damit eine andere Phase, in der vor allem Energiewesen beheimatet sind. So könnt ihr die Überreste des Planeten K’aresh quasi in einer „anderen Dimension“ erleben. Das sorgt auch für neues Gameplay, denn in der Energie-Variante könnt ihr Dinge sehen, die euch mit einem physischen Körper wohl verborgen geblieben wären.

Dieses Energie-Dasein bringt auch andere Vorteile mit sich. So könnt ihr im kommenden Raid etwa durch Energie-Röhren der Manaschmiede reisen, was in körperlicher Gestalt wohl eher tödlich enden dürfte.

Als Energiegeist seht ihr eine ganz andere Welt.

Was für Effekte hat der Umhang? Neben den Gameplay-Aspekten in der Spielwelt hat der Umhang auch noch zusätzliche Effekte, die im Kampf ausgelöst werden. Was für ein Effekt das ist, hängt vor allem mit eurer Rolle zusammen. Zusammengefasst ist das:

Tank: Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, euch einen Schild zu gewähren, der 20 % des erlittenen Schadens absorbiert, bis zu einem Maximalwert. Wenn ihr unter 40 % Leben fallt, wird dieser Effekt mit 500 % Wirkung ausgelöst, aber maximal einmal alle 6 Minuten.

Spezieller Loot kann den Umhang verbessern: Zusätzlich dazu wird es im neuen Raid „Manaschmiede Omega“ Beute geben, die euren Umhang noch weiter verbessern kann, wenn ihr sie tragt. So können alle Charaktere Schuhe bekommen, welche die Auslöse-Wahrscheinlichkeit des Umhangs um 50 % erhöht.

Außerdem kann der Endboss Dimensius noch einen Ring fallen lassen, der euren Umhang weiter verstärkt. Mit dem Ring „Band of the Shattered Soul“ erleidet ihr regelmäßig um 50 % reduzierten kosmischen Schaden (bis zu einem Maximalwert). Kosmischer Schaden ist bisher recht selten im Spiel zu finden, wird aber wohl gerade in der Manaschmiede Omega verstärkt vorkommen.

Dimensius ist aber ohnehin ein ziemlich interessanter Boss, nicht nur wegen der Beute. Er ist auch der größte Boss, den Blizzard jemals erschaffen hat. Mit seiner Größe überragt er sogar ganze Städte wie Sturmwind, was den Kampf ungewöhnlich macht.