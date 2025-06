WoW bekommt den größten Raid-Boss aller Zeiten, ist so riesig wie eine Stadt

Der größte Raidboss, den World of Warcraft jemals gesehen hat. Das erwartet uns im nächsten großen Patch, wenn wir auf den Planeten K’aresh reisen.

Es ist ein alter Scherz, dass Nahkämpfer bei Bossen in World of Warcraft häufig nicht mehr als den Fuß des Feindes sehen können, weil die manchmal so gigantisch sind. Im nächsten Patch 11.2 „Ghosts of K’aresh“ hat sich Blizzard offenbar gedacht: „Geht da nicht noch mehr?“

Und ja, es geht noch mehr: Denn der nächste Endboss ist so groß wie die Stadt Sturmwind.

Antagonist aus Burning Crusade gibt sich die Ehre

Was ist das für ein Boss? Die Rede ist von Leerenfürst Dimensius. Das ist ein Antagonist, den langjährige Fans bereits kennen dürften, wenn sie aufmerksam die Quests aus „The Burning Crusade“ gespielt haben oder sich intensiv mit Xal’atath und ihrer Story auseinandergesetzt haben.

Dimensius ist der (bisher) einzige bekannte Leerenfürst, der bereits eine Weltenseele verschlungen hat. Er wurde von Xal’atath in die Realität gerufen und hat die Weltenseele von K’aresh gefressen. Das hat nicht nur den Planeten vernichtet, sondern die Magien des Vorfalls haben auch das Volk der Astralen geschaffen – die waren ursprünglich ganz andere Wesen, haben aber durch den Kampf gegen Dimensius ihre körperlichen Gestalten verloren.

Dimensius im Raid – der Kampf soll gigantische Maßnahmen annehmen.

Von Drew De Sousa von Blizzard hieß es im neusten WoW Cast auf YouTube dazu:

Dimensius ist beeindruckend. Ihr habt so einen Boss noch nie gesehen, das wird ein absolutes Fest für die Augen. Es ist ein unglaublicher Kampf. Unsere Kampf-Designer, die Effekt-Künstler, die Sound-Designer und die Dungeon-Künstler, das ist eine ganze Armee an Leuten, die eine riesige Menge an Arbeit da reingesteckt haben und ich kann kaum erwarten, dass die Spielerschaft das erleben kann.

Zur Größe des Bosses wurde man dann noch deutlich konkreter:

Es endet alles im kosmischen Kampf gegen Dimensius, den größten Boss, den wir jemals gemacht haben. Der ist … so groß wie Sturmwind.

Wann kann man den Bosskampf erleben? Bis wir selbst in den Raid „Manaschmiede Omega“ vordringen können, dürften noch rund 6 bis 8 Wochen vergehen. Blizzard versucht nämlich, rund alle 8 Wochen einen neuen Patch zu bringen. Da das Update 11.1.7 erst seit dem vergangenen Mittwoch live ist, dürfte es für Patch 11.2 demnach Mitte August der Fall sein.