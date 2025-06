WoW bestraft euch endlich, wenn ihr aus „Mythisch+“-Dungeons verschwindet

Ihr lasst eure Mitstreiter in World of Warcraft häufiger mal im Stich? Das hat bald Konsequenzen. Denn jeder kann sehen, was für ein Fiesling ihr seid.

Es gibt nur wenige Dinge in World of Warcraft, die so nervig sind wie „Leaver“. Das sind Mitspielerinnen oder Mitspieler, die mitten in einem Dungeon-Run plötzlich die Gruppe verlassen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Besonders beim Besuch eines „Mythisch+“-Dungeons ist das ärgerlich, denn dort kann man keine anderen Charaktere nachholen und der Timer tickt unaufhörlich weiter.

Diese „Dungeon Leaver“ sind ein Problem für die ganze Community. Daher werdet ihr künftig gebrandmarkt, wenn ihr zu oft Dungeons verlasst.

Was ist das Problem? Wenn man – egal aus welchem Grund – einen Dungeon der Schwierigkeit Mythisch+ vorzeitig verlässt, ist das ärgerlich für die ganze Gruppe. Denn die kann ohne den letzten Charakter den Dungeon quasi nicht mehr abschließen. Man hat also den ganzen bisher geleisteten Aufwand der Gruppe weggeworfen und 4 andere Leute unzufrieden zurückgelassen.

Eine Strafe dafür gab es bisher nicht, da bei „Mythisch+“ jeder selbst verantwortlich ist, wen er sich da in die Gruppe holt. Das wird sich jedoch ändern, denn die Community sah hier ein Problem, auf das Blizzard nun reagiert.

Wie fällt die Strafe aus? In einem Interview mit wowhead stellte Blizzard die Änderungen und Pläne grob vor. In der ersten Version des Systems will Blizzard euren Account „brandmarken“, wenn ihr zu oft Dungeons der Stufe Mythisch+ vorzeitig verlasst. Wenn ihr häufiger mal vor Abschluss verschwindet, bekommt euer Account einen Hinweis verpasst, der im Gruppen-Such-Tool eingeblendet wird: „Diese Person verlässt Dungeons häufig vorzeitig.“

Somit erhalten alle direkt eine Warnung, wen man sich da in die Gruppe holt. Effektiv wird das dafür sorgen, dass die entsprechenden Leute seltener eine Einladung bekommen.

Kann man die Strafe wieder loswerden? Ja, auch das ist möglich. Dafür muss man eine gewisse Menge an M+-Dungeons abschließen, ohne sie vorzeitig zu verlassen. Dann wird die Markierung auch wieder vom Account aufgehoben. Das dürfte allerdings relativ schwierig werden, wenn man nicht auf Freunde und Bekannte zurückgreifen kann – denn nur die wenigsten werden bereit sein, einen regelmäßigen „Leaver“ noch mitzunehmen.

Beachtet, dass Blizzard das System bisher erst grob vorgestellt hat. Genaue Details dazu werden wohl in den nächsten Wochen bekannt.

Was ist, wenn man aufgeben will? Allerdings gibt es auch Dungeons, bei denen absehbar ist, dass man ihn nicht schaffen kann. Manchmal stimmt die Gruppen-Chemie einfach nicht oder vielleicht war der „M+15“ doch eine Hausnummer größer, als der eigene, grün ausgerüstete Charakter schaffen kann.

In dem Fall gibt es die Option einer neuen Abstimmung. Hier kann die ganze Gruppe über eine neue Option gemeinschaftlich entscheiden, ob man den aktuellen Dungeon abbrechen möchte. In dem Fall wird die Gruppe einvernehmlich aufgelöst und keiner der Beteiligten bekommt eine Strafe.

Das System wird wohl mit Patch 11.2 Ghosts of K’aresh kommen, also ungefähr im August. Der Patch bringt auch einige andere Neuerungen mit sich, darunter etwa den größten Raidboss, den es in der World of Warcraft jemals gegeben hat.