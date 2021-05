WoW bekommt noch eine Slot-Machine – Ich dachte, das hätten wir schon geklärt, Blizzard

Der Zufallsfaktor in Patch 9.1 von World of Warcraft ist wieder groß. Ausgerechnet beim Erhalt von Ausrüstung, kommt der Zufall wieder ins Spiel. Was soll das?, fragt Cortyn von MeinMMO.

Im nächsten Update von World of Warcraft gibt es richtig gut Ausrüstung für Twinks. In Patch 9.1, Ketten der Herrschaft, könnt ihr nämlich eure angesammelte Stygia verwenden, um damit Ausrüstung auf Itemlevel 200 zu kaufen und diese im Laufe der Zeit sogar auf stolze 233 aufwerten. Allerdings gibt es dabei ein Problem, das den Spielern schon jetzt sauer aufstößt.

Was ist das Problem? Der Gegenstand „Korthian Armaments“ klingt erst einmal nett. Für 1.000 Stygia erhält man ein accountgebundenes Ausrüstungs-Token, das sich in einen Gegenstand der Stufe 200 verwandelt. Optimal für frische Charaktere auf Stufe 60 oder für Spieler, die keine Lust auf Gruppenaktivitäten haben.

Der Haken an der Sache: Das Token kann zu ziemlich allem werden. Von Brustrüstung über Halskette, zu Waffe oder Schmuckstück. Man hat keinerlei Einfluss darauf, welches Item am Ende dabei rauskommt. So kann man 3 Waffen am Stück ziehen, 5 Ringe im Inventar haben oder Tausende Stygia ausgeben, ohne einmal das Item für den Ausrüstungsslot zu bekommen, den man eigentlich füllen wollte.

So ziemlich alles kann aus dem Item kommen. Und damit auch viel Müll.

Es ist eine weiterer einarmiger Bandit, ein neues Casino-Element mit Zufallsfaktor beim Erhalt von Ausrüstung. Etwas, das WoW-Fans seit Jahren kritisieren.

Früher funktionierte das besser: So gut ich es auch finde, aufwertbare Twink-Ausrüstung wieder im Spiel zu haben, umso verwirrter bin ich darüber, dass Blizzard offenbar wieder 2 Schritte rückwärts geht. Denn egal, ob durch Manaperlen in Nazjatar oder Titanenresiduum in Boralus – immer konnte der Spieler zumindest den Ausrüstungsslot wählen, für den er gerne ein neues Item hätte.

Zufallsbelohnungen können sinnvoll sein

Dabei bin ich nicht grundsätzlich gegen zufällige Belohnungen. Die können durchaus eine Bereicherung sein und ihren Zweck erfüllen. In Insel-Expeditionen fand ich sie sinnvoll. Genau so, wie in den kleinen Beutekisten, die man während „Warlords of Draenor“ ergattern und in der Garnison öffnen konnte.

Allerdings hatten die alle eine Gemeinsamkeit: Es handelte sich um kosmetische Belohnungen. Und da finde ich ein so massives Zufallsprinzip deutlich interessanter. Denn selbst wenn man etwas bekommt, das man nicht mehr braucht, kann man es noch im Auktionshaus verkaufen.

Auf den Inseln in BfA gab es auch zufälligen Loot – aber der war nur kosmetisch. Da ist das passend.

Bei Ausrüstung, die dazu gedacht ist, den Charakter zu verbessern und ihn nützlicher im Zusammenspiel mit anderen zu machen, ist das nicht der Fall. Wenn man hier nicht 1.000 Stygia, sondern 2.000, 5.000 oder gar 20.000 Stygia ausgeben muss, nur um endlich an die begehrten Schuhe zu kommen, dann erzeugt das Frust. Nicht nur, weil Stygia eine ätzend zu farmende Ressource ist, sondern auch, weil diese Art des Beuteerhalts sich einfach falsch anfühlt.

Nicht nur die Werte der erhaltenen Ausrüstung sind zufällig, sondern auch noch der Rüstungsslot an sich. Das ist einfach wieder ein unnötiges Zufallselement zu viel, das niemand gewollt und erst recht niemand gebraucht hat.

Außerdem entsteht bei mehrfach erhaltenem, falschen Gegenstand eine Druck-Situation darüber, dass der eigene Charakter schon wieder kein nützliches Upgrade bekommen hat.

Ich kann also nur hoffen, dass das bisherige System nur ein Platzhalter ist, der zeitnah gegen mehrere Rüstungs-Token ausgetauscht wird. Denn auf eine weitere Slot-Machine für meine Twinks, habe ich keine Lust. Davon hatten wir uns doch gerade erst so schön verabschiedet.

Wie steht ihr zu dieser Thematik? Ist es okay, wenn ein größerer Zufallsfaktor beim Rüstungskauf entsteht? Oder sollte Blizzard das schleunigst beheben?