WoW: Leveln so schnell wie nie – von 80 auf 90 in nur 3 Stunden

Das Leveln in World of Warcraft wurde drastisch beschleunigt. Besonders die neuen Gebiete sind ein wahrer Turbo-Modus.

Der Patch 12.0.7 ist seit einigen Tagen in World of Warcraft live. Der brachte einige neue Content-Häppchen. Darunter einen Raid, aber auch die beiden neuen Mini-Welten Naigtal und Val. Die sind gerade auf heroischer Schwierigkeit ziemlich anstrengend, die Freischaltung lohnt sich aber dennoch. Denn ihr könnt die neuen Gebiete nutzen, um eure Charaktere in Windeseile auf die Maximalstufe zu bringen.

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Warum sind die neuen Gebiete lohnenswert? Blizzard wollte Charakteren eine alternative Möglichkeit des Levelns geben und hat daher die XP-Belohnungen an vielen Stellen erhöht. Besonders drastisch wirkt sich das auf die neuen Gebiete aus, also Naigtal und Val. Denn dort geben Weltquests und Events die dreifache Menge an Erfahrungspunkten, die eigentlich üblich ist. Damit ist eine Weltquest so viel wert wie 2–3 normale Quests – und in aller Regel auch noch innerhalb weniger Minuten erledigt, manchmal sogar in Sekunden.

Aus diesem Grund lohnt es sich, Naigtal und Val in die Level-Route aufzunehmen, wenn man weitere Charaktere auf 90 bringen will.

Muss man das erst freischalten? Ja. Damit Charaktere nach Val und Naigtal können, müsst ihr das zuvor auf einem Charakter der Stufe 90 freigeschaltet haben. Das geht aber fix, die Questreihe dauert gute 20 Minuten. Danach können all eure Charaktere das Portal im Leerensturm verwenden, um in das jeweils aktive Gebiet zu reisen und dort schon während der Level-Phase Belohnungen zu sammeln.

Leveln von Stufe 80 auf 90 in knappen 3 Stunden

Wie levelt man am schnellsten? Falls ihr einen Charakter von Stufe 80 auf 90 leveln wollt, geht ihr am besten wie folgt vor:

Erledigt alle 10 Tiefen auf Stufe 1, nehmt jeweils am Eingang die Quest für die Tiefe an. Gebt diese Quests noch nicht ab. Das dauert ca. eine Stunde und bringt euch bis Level 81.

Aktiviert den Kriegsmodus.

Reist anschließend nach Naigtal oder Val (je nachdem, welches der Gebiete aktiv ist), erledigt hier alle aktiven Weltquests.

Danach reist ihr zurück nach Silbermond und erledigt die wöchentlichen Events – die Feierlichkeiten im Immersangwald, ein Relikt in Harandar und die Überfluss-Quest (aber nicht das Stormarion-Event im Leerensturm, das kostet zu viel Zeit).

Reist danach wieder nach Naigtal oder Val. Es gibt neue Weltquests, die ihr abschließen könnt.

Jetzt solltet ihr bereits Stufe 86 oder bereits 87 erreicht haben. Gebt alle Tiefen-Quests mit aktiviertem Kriegsmodus ab und ihr solltet 90 sein.

Je nachdem, wie schnell und effektiv ihr hierbei vorgeht, dauert das ungefähr 3 Stunden. Wenn ihr euch in den Tiefen etwas mehr Zeit lasst, können es aber auch 4 Stunden sein.

Habt ihr alternative Wege, wie ihr Zweitcharaktere in World of Warcraft gerade levelt? Was ist eurer Meinung nach die schnellste Möglichkeit, um die Maximalstufe zu erreichen? Würdet ihr auf dem Pfad etwas anders machen?

Nicht nur das Leveln wurde übrigens besser, bald werden es auch die Raids – denn die Beute wird drastisch in der Wertigkeit angehoben!