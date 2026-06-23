WoW macht Raids wieder besser, verbessert eure Beute drastisch

Im nächsten Patch lohnt sich das Besuchen der Raids von World of Warcraft. Die Beute ist mächtiger als je zuvor – und Schlachtzug-Fans können sich freuen.

Wer die beste Ausrüstung in World of Warcraft will, der muss Raids besuchen – das war für viele Jahre die Wahrheit. Seit einer ganzen Weile ist das aber nicht mehr der Fall. Besuche in „Mythisch+“ sorgen für einen schnelleren und zuverlässigen Strom an guter Belohnung, vor allem durch die wöchentliche Schatzkammer. Dadurch wurde Raid-Beute immer unwichtiger und abseits von dem einen oder anderen „Best in Slot“-Schmuckstück, war man gut beraten, einfach Dungeons zu laufen.

Doch mit Patch 12.1 Fluch von Ula’tek dürfte sich das wieder ändern. Denn Blizzard verändert, welche Belohnungen die wöchentliche Schatzkammer ausspuckt – zum Vorteil von allen, die gerne Raids besuchen.

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Was wird geändert? Die Reihe aus der wöchentlichen Schatzkammer, die durch das Besiegen von Raid-Bossen freigeschaltet wird, bekommt ein dickes Upgrade. Die wöchentliche Belohnung hier steigt deutlich an und liegt damit weit über dem, was ihr eigentlich aus dem Raid bekommen könntet:

LFR-Bosse sorgen dafür, dass ihr aus „Normal“-Items wählen könnt.

Normale Bosse gewähren in der Schatzkammer Gegenstände auf Hero-Niveau.

Heroische Bosse sorgen für Gegenstände auf Mythic-Niveau.

Mythische Bosse bescheren mythische Items – auf der maximalen Ausbaustufe (6/6).

Oder kurz gesagt: Ihr bekommt aus der wöchentlichen Schatzkammer immer Raid-Beute, die eine Stufe über der Schwierigkeit liegt, die ihr tatsächlich absolviert habt.

Warum macht Blizzard das? Auch wenn es von den Entwicklern dazu keine klare Aussage gibt, scheint die Absicht offensichtlich. Bisher bietet die Schatzkammer nämlich Beute an, die in den meisten Fällen etwas höher ist als die eigentliche Schwierigkeit, die man dafür absolvieren musste. Der Besuch eines Dungeons der Stufe „M+10“ gewährt in der Schatzkammer Mythos-Items, obwohl im Dungeon selbst nur Held-Gegenstände droppen. Das gleiche gilt für Tiefen, die mit Hero-Items in der wöchentliche Schatzkiste locken, obwohl die Tiefe selbst nur Champion gewährt.

Was haltet ihr von der Verbesserung der Raid-Beute für Schlachtzugs-Fans? Eine gute Sache, von der alle profitieren? Oder führt das wieder zu einem gefühlten „Raid-Zwang“, den man gar nicht will?

Der kommende Patch von WoW bringt aber noch weitere Änderungen für Raid-Fans. Denn auch die Weltbosse werden überarbeitet. Künftig sind sie mehr als nur Fallobst – sie bekommen eigene Schwierigkeitsstufen und stehen gar nicht mehr in der offenen Welt!