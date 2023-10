WoW Guide: So schaltet ihr das alte Scharlachrote Kloster frei

Ein neues Geheimnis in World of Warcraft ist jetzt zugänglich. Wir verraten euch, wie ihr Zugang zur Uralt-Version des Scharlachroten Klosters erhaltet.

Seit einigen Monaten ist Blizzard dabei, alte Inhalte aus World of Warcraft wieder zugänglich zu machen, die ansonsten der Zeit zum Opfer gefallen sind. Die alte Scholomance, das alte Naxxramas und sogar Zul’Gurub sind wieder verfügbar. Jetzt hat es auch das Scharlachrote Kloster geschafft. Wir verraten euch, wie ihr das alte Scharlachrote Kloster freischaltet.

Wie schaltet man das Scharlachrote Kloster frei? Die Freischaltung ohne fremde Hilfe ist nur während des Events „Schlotternächte“ möglich. Ihr müsst euch über den Dungeon Finder für einen Kampf gegen den Kopflosen Reiter anmelden. Aus der täglichen Belohnungskiste könnt ihr, mit etwas Glück, einen „Der Scharlachrote Schlüssel“ erhalten. Eure Chancen steigen mit dem Hardmode.

Mit diesem Schlüssel im Inventar geht ihr nun zum Scharlachroten Kloster in Tirisfal. Im Eingangsbereich des Klosters, in der Nähe der Instanzportale, könnt ihr nun einen Schlüsselbund an der Wand sehen, der eine Quest gewährt.

Habt ihr die Quest abgeschlossen, dann könnt ihr an diesem Schlüssel einstellen, ob ihr das alte oder das neue Scharlachrote Kloster besuchen wollt.

Wenn ihr in das Kloster geht, könnt ihr den Schlüsselbund nicht übersehen.

Kann man das auch nach den Schlotternächten noch freischalten? Ja, das ist möglich. Dann seid ihr allerdings auf Spieler angewiesen, die bereits Zugang zum alten Kloster haben. Denn in der Kiste von Arkanist Doan in der alten Version können weitere Schlüssel enthalten sein. Diese können dann wiederum an andere Spieler verkauft oder verschenkt werden.

Werft im Zweifelsfall einfach einen Blick in das Auktionshaus. Es ist wahrscheinlich, dass dort zahlreiche Schlüssel angeboten werden, die ihr schon für kleines Gold erhalten könnt.

Beachtet allerdings, dass jeder Account nur einen zusätzlichen Schlüssel aus der Kiste von Doan plündern kann. Ihr könnt die Schlüssel nicht „farmen“.

Was bringt das? In den alten Varianten des Klosters gibt es eine Reihe von Belohnungen, die sich ansonsten nicht mehr im Spiel finden lassen. Das sind vor allem einzigartige Transmogs, die im Laufe der Zeit – und vor allem mit der Überarbeitung in „Cataclysm“ verloren gegangen sind.

Habt ihr das alte Scharlachrote Kloster bereits freigeschaltet? Oder verkauft ihr die Schlüssel für Gold?

