WoW: So startet ihr den Hardmode beim Kopflosen Reiter und bekommt besseren Loot

Welche neuen Belohnungen gibt es? Der Kopflose Reiter kann in diesem Jahr zum ersten Mal das Pet „Arfus“ droppen. Das ist die Seele eines niedlichen Hundes, die ursprünglich zuerst in Hearthstone aufgetaucht ist.

Was ändert sich mit den Flüchen? Die Flüche gelten für jeden Spieler individuell. Ihr bekommt also neue Fähigkeiten des Bosses, mit denen ihr umgehen müsst. Eure Gruppenmitglieder können diese Effekte nicht sehen und auch nicht damit interagieren. Ihr müsst:

So aktiviert ihr den Hardmode: Um den Hardmode des Kopflosen Reiters zu aktivieren, betretet den Kampf wie gewohnt über den Gruppenfinder. Nach Betreten des Dungeons solltet ihr euch sofort nach links drehen. Dort seht ihr 5 hölzerne Gestalten, die ihr bereits aus Drustvar kennen dürftet. Sprecht mit der großen Gestalt in der Mitte und wählt die Option, dass ihr „alle Flüche akzeptiert“.

In World of Warcraft ist das alljährliche Event der Schlotternächte gestartet. Der beliebte Halloween-Feiertag wurde dabei im Jahr 2023 runderneuert und enthält nun einige neue Belohnungen und einen modernisierten Kampf gegen den kopflosen Reiter.

Der Hardmode vom Kopflosen Reiter in World of Warcraft verspricht bessere Beute. Wir verraten, wie ihr ihn aktiviert – und was er bringt.

