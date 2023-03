WoW: Geheimes Zul’Gurub-Transmog ist wieder da – Bringt euch massig Gold

Klammheimlich hat Blizzard geheime, alte Transmogs in World of Warcraft zurückgebracht. Wir verraten euch, wie ihr sie freischaltet – und gewinnbringend verkauft.

Fast ein wenig unbemerkt von den meisten, hat der Patch 10.0.7 ein Feature implementiert, das als Geheimnis gilt. Denn zahlreiche alte Belohnungen, die für mehr als ein Jahrzehnt nicht erhältlich waren, sind jetzt wieder im Spiel zu finden! Klammheimlich haben die Entwickler den Dungeon „Zul’Gurub“ überarbeitet und viele Belohnungen zurückgebracht, die durch Cataclysm verschwunden waren.

Allerdings müsst ihr dieses versteckte Feature erst freischalten. Wir verraten euch Schritt für Schritt wie das geht und welche Belohnungen ihr abstauben könnt.

Zul’Gurub – Geheime Features freischalten

Die Voraussetzung ist, dass ihr einen Charakter auf der Maximalstufe 70 besitzt. Ist das erfüllt, dann reist einfach nach Zul’Gurub im nördlichen Schlingendorntal und betretet den Dungeon. Keine Sorge, auch wenn der Dungeon nur auf heroischer Schwierigkeit verfügbar ist, die Feinde im Inneren sterben alle durch einen einzigen Angriff.

Im Dungeon angekommen müsst ihr zwei der verfügbaren Bosse besiegen – egal welche. Habt ihr das getan, dann wird der finale Boss Jin’do freigeschaltet.

Bekämpft Jin’do aber nicht sofort! Betretet stattdessen die große Pyramide, in der Jin’do sich aufhält und geht in den Innenraum auf der unteren Ebene. Auf der rechten Seite erkennt ihr einen Gong und davor liegt ein ganz kleines Objekt, das ihr aufheben könnt, das „Zerschmettertes Schmuckstück der Hakkari“. Sammelt es ein.

Vor diesem Gong liegt in der unteren Ebene der Pyramide das kleine Schmuckstück – hebt es auf … in beiden Welten.

Anschließend klettert die Pyramide nach oben und startet den Kampf gegen Jin’do. Sobald seine Lebenspunkte auf 1 fallen, beginnt die Phase 2 des Kampfes, in der er euch in das Schattenreich zieht. Verlasst nun den direkten Kampfplatz und geht wieder in die Pyramide an exakt die Stelle, wo ihr das erste Item aufgehoben habt. Während ihr in der Geisterwelt seid, könnt ihr dort nun ein „Zerbrochenes Schmuckstück der Hakkari“ plündern. Anschließend verwendet ihr einen der beiden Gegenstände, die daraufhin zu einem Questitem verbunden werden.

Die Quest verlangt von euch „jemanden zu finden, der damit etwas anfangen kann“.

Um die Quest abzuschließen, müsst ihr nun nach Zandalar reisen in das Horde-Gebiet Zuldazar. Der NPC Rin’wosho befindet sich in der Hauptstadt Dazar’alor bei den Koordinaten 55 / 87 (Stadt-Koordinaten). Keine Sorge, auch als Allianz-Charakter könnt ihr recht problemfrei dorthin kommen, denn es befindet sich im eher neutralen Gebiet der Hauptstadt.

Rin’wosho verkauft sehr, sehr viele Rezepte.

Gebt die Quest bei Rin’wosho ab und schon habt ihr das neue Feature freigeschaltet! Künftig verkauft dieser NPC euch zahlreiche Rezepte und Belohnungen, die es früher im Zusammenhang mit Zul’Gurub gab. Darunter sind einige Transmog-Vorlagen, die es ansonsten gar nicht mehr im Spiel gibt.

Ab jetzt steht Rin’wosho übrigens auch direkt im Zul’Gurub, im Eingangsbereich. Ihr müsst also nicht jedes Mal nach Zandalar zurückkehren, um mit ihm Handel zu betreiben.

Wie kauft man die Rezepte? Die Rezepte könnt ihr bei Rin’wosho erstehen, allerdings braucht ihr dafür verschiedene, besondere Währungen. Der Troll ist nämlich nur an verschiedenen Schmuckstücken aus Zul’Gurub interessiert. Nachdem ihr die Quest erledigt habt, droppen diese Schmuckstücke überall in Zul’Gurub! Die Chance ist bei Bossen am höchsten, aber auch normale Trash-Mobs können die Schmuckstücke hinterlassen.

Beachtet allerdings, dass nicht alle Rezepte direkt gekauft werden können. Einige droppen fortan von den Bossen in Zul’Gurub.

Die Materialien, die ihr wiederum für die Herstellung der Rezepte braucht, könnt ihr fast alle im Auktionshaus finden. Eine Besonderheit ist hier das spezielle Leder – das können Kürschner von den Wildtieren aus Zul’Gurub kürschnern, denn hier wurden einige Feinde überall im Dungeon hinzugefügt.

Kann man damit Gold verdienen? Ja, eine ganze Menge. Die alten Transmogs aus Zul’Gurub sind extrem begehrt und Sammler werden eine Menge Gold dafür ausgeben, um sie zu bekommen. Die meisten hergestellten Gegenstände sind „Beim Anlegen gebunden“, sodass ihr damit die Auktionshäuser fluten könnt!

Wer früh anfängt, kann jede Menge Gold scheffeln – oder zumindest hübsches Transmog.

Neue Geheimnisse von Zul’Gurub

Neben den neuen Drops zum Kaufen der Rezepte, gibt es aber noch drei weitere Geheimnisse in Zul’Gurub, auf die Sammler ein Auge werfen sollten.

Neues Spielzeug: Kohlenpfanne des Wahnsinns

Das erste ist ein Spielzeug, die „Kohlenpfanne des Wahnsinns“. Diese könnt ihr einfach bei „Der Hort des Wahnsinns“ plündern. Es ist die kleine Kohlenpfanne links neben dem großen Altar.

Das Spielzeug hat gleich mehrere Effekte. Zum einen könnt ihr es als Kochstelle anstatt eines gewöhnlichen Lagerfeuers nutzen, zum anderen ändert es die „Skybox“ und damit die Beleuchtung des Spiels. Einige Farben werden invertiert, während der Himmel sich zu einem satten lila färbt. Wem WoW noch nicht bunt genug war, der wird damit seine helle Freude haben.

Neuer Anglerschatz in Zul’Gurub

Das zweite Geheimnis ist ein Angler-Schatz, der alten Veteranen aus Vanilla-Zeiten sicher noch ein Begriff ist. Werft bei den Koordinaten 55 / 33 die Angel aus – hier stehen bereits ein paar neutrale NPCs und angeln.

Hier könnt ihr die Zul’Gurub-Schatzkisten angeln.

Mit ein wenig Glück solltet ihr recht bald eine der blauen Belohnungskisten angeln, die alte, grüne Gegenstände und einige Schmuckstücke von Zul’Gurub enthalten können. Außerdem winkt ein besonderer Angel-Erfolg, wenn ihr eure erste Kiste findet.

Insgesamt gibt es 3 verschiedene Kisten, die hier geangelt werden können, auch wenn der Inhalt jedes mal recht ähnlich ist. Pro Tag könnt ihr allerdings nur eine dieser Kisten an Land ziehen.

Mojowahnsinn der Gurubashi

Das dritte und vorest letzte Geheimnis ist besonders wichtig. Denn Alchemisten, die im Classic-Skill der Alchemie einen Rang von 300 erreicht haben, können in “Der Hort des Wahnsinns” das Rezept für den “Mojowahnsinn der Gurubashi” erlernen. Dafür müssen die Alchemisten nur die große Steintafel beim Altar anklicken und dann “Lernt das Rezept” wählen.

Nur gute “Classic”-Alchemisten können das Rezept lernen.

Den Mojowahnsinn der Gurubashi könnt ihr anschließend jeweils in 3er-Stapeln herstellen und damit in Zul’Gurub die Kohlenpfanne des Wahnsinns löschen. Dadurch werden alle Trolle im Dungeon vorübergehend freundlich.

Das wichtigste ist aber, dass ihr daraufhin mit vier verschiedenen Knochenhaufen interagieren könnt. Dort könnt ihr verschiedene Schmuckstücke gegen andere Währungen im Dungeon eintauschen und so den begehrten Belohnungen näherkommen.

Der Mojowahhnsinn der Gurubashi ist übrigens nicht gebunden – ihr könnt ihn also auch von anderen Alchemisten kaufen oder selbst verkaufen.

Habt ihr das begehrte Transmog aus alter Zeit schon freigeschaltet? Oder verdient ihr euch gerade eine goldene Nase?