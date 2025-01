WoW: Dataminer finden erste Housing-Details – Sieht nach WildStar und Final Fantasy aus

Erste Details zum Housing in World of Warcraft wurden gefunden. Der erste Code ist im Spiel.

Auch wenn noch nicht viel zur nächsten WoW-Erweiterung „Midnight“ bekannt ist, eines der größten Features ist bereits klar: Player Housing. Nach vielen Jahren des Wartens, gibt es für die Heldinnen und Helden von Azeroth endlich ein Eigenheim, das sie nach eigenen Wünschen einrichten und gestalten können.

Doch wie umfangreich wird das System? Ist es am Ende nur eine „Garnison 2.0“? Oder ist da doch viel mehr möglich?

Erstes Datamining liefert Hinweise – denn neue Details zum Housing wurden bereits in den Spieldaten entdeckt.

Was wurde gefunden? Die Dataminer von wowhead haben in den Spieldaten des neusten PTR zu Cataclysm Classic eine ganze Reihe neuer Code-Zeilen gefunden. Diese stehen in direktem Zusammenhang mit dem Player Housing.

Bei den Zeilen handelt es sich vor allem um Fehlermeldungen und Zuordnungen. So gibt es Anpassungen für den Außenbereich und Innenbereich, aber offensichtlich auch viele verschiedene Berechtigungen, die man im eigenen Haus setzen kann. So gibt es unter anderem die folgenden Details:

AddDecor: Das Hinzufügen von Dekorationen.

RemoveDecor: Das Entfernen von Dekorationen.

ChangeDecorParam: Das Anpassen von Dekorationen – vermutlich in Größe und Ausrichtung.

EnterDecorEditMode: Das Starten des Modus, bei dem die Dekorationen und Möbel verschoben werden können.

Klar scheint damit zu sein, dass es einen speziellen Modus gibt, in dem das Haus gestaltet und angepasst werden kann.

Auf den ersten Blick – und nur anhand der bisher entdeckten Zeilen Code – erinnert das System an WildStar oder auch Final Fantasy XIV.

Wie das Housing tatsächlich aussieht, werden wir wohl erst im Sommer erfahren, wenn die Erweiterung Midnight umfangreich vorgestellt wird – das verspricht zumindest die Roadmap.

Warum wurde das in der Classic-Version entdeckt? Viele spekulieren, dass Housing auch in der Classic-Version von World of Warcraft auftauchen könnte, immerhin wurden die neuen Infos dort in den Spieldaten gefunden.

Das ist aber eher unwahrscheinlich. World of Warcraft benutzt in allen aktuellen Versionen die gleiche Code-Grundlage. Daher können große Neuerungen, wie etwa das Housing-Feature, bereits im Code von Classic vorkommen, bevor sie in der Retail-Variante auftauchen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden diese Dateien im nächsten PTR-Update für Patch 11.1 ebenfalls dort zu finden sein.

Dass die Daten in der Classic-Variante aufgetaucht sind, hat ausschließlich den Grund, dass das gerade der „neuste“ PTR-Stand ist, der jetzt aktiv wurde. Es ist kein Hinweis darauf, dass Housing in Classic vorkommen wird. Der nächste Stop in World of Warcraft ist aber erst einmal Lorenhall – mit Patch 11.1.