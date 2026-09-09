WoW: Hardware-Hersteller wirbt mit Dunklem Portal, Spieler erkennen sofort Classic+

Eine unscheinbare Werbung könnte viel bedeuten. Hat hier gerade ein Hardware-Hersteller schon Classic+ für World of Warcraft angekündigt?

Die Vorfreude auf ein WoW Classic+ wächst immer weiter an. Viele gehen inzwischen davon aus, dass es die wohl größte BlizzCon aller Zeiten werden können und gleich mehrere neue Spiele angekündigt werden. Kein Wunder, rührt doch Blizzard selbst ordentlich die Werbetrommel. Jetzt gibt die Werbung eines Partners sogar noch mehr Grund zur Vorfreude, denn für die Community ist klar: Damit spielt Blizzard ganz deutlich auf ein „WoW Classic+“ an.

Video starten WoW Classic: Die Hardcore-Server sind da! Autoplay

Was ist das für eine Werbung? Die Hardware-Marke Aorus, die zu Gigabyte gehört, zeigt auf einer Werbung den Spruch „All Eyes on Azeroth …“, also zu deutsch „Alle Augen sind auf Azeroth gerichtet …“ und unten auf dem Bild noch „Etwas Besonderes kommt zur BlizzCon 2026“.

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Auch wenn das womöglich vor allem der Hinweis auf eine Hardware-Kooperation ist, macht gerade das Motiv ziemlich neugierig. Denn auf dem Bild sind die Verwüsteten Lande von World of Warcraft zu sehen, zusammen mit dem Dunklen Portal, das in Schatten gehüllt ist. Genau dieser Umstand ist auffällig, denn eigentlich ist das Dunkle Portal aktiv und hat einen grünen (The Burning Crusade) oder später roten (Warlords of Draenor) Glanz.

Dass das Portal allerdings dunkel ist, lässt viele auf Classic+ hoffen.

Das dunkle Portal bleibt dunkel

Warum deutet das auf Classic+ hin? Für die allermeisten ist beim Betrachten sofort klar: Blizzard und Aorus spielen mit der Werbung auf eine Ankündigung von „WoW Classic+“ (Vielleicht auch „Camelot“ oder „Forever“) an. Denn die Idee eines Classic+ ist immer genau das gewesen, was wir auf dem Bild sehen: Wie hätte sich Azeroth entwickelt, wenn das Dunkle Portal nicht noch einmal geöffnet worden wäre und „The Burning Crusade“ nie stattgefunden hätte?

Natürlich besteht auch die geringe Chance, dass Aorus einfach mit irgendeinem Bild zu WoW Werbung machen wollte – doch gerade in Verbindung mit der anstehenden BlizzCon 2026 und dem gezeigten Motiv ist das doch sehr unwahrscheinlich.

Cortyn meint: Auch wenn einige in der Community scherzhaft sagen, dass die Ankündigung auch für „Warlords of Draenor Classic“ sein könnte, sind die meisten sich doch sicher, dass hier vor allem Classic+ angekündigt wird. Immerhin ist das seit Monaten das heiße Gespräch in der Community und Blizzard ist langsam am Zug, um mehr Informationen herauszurücken, was man für die Classic-Spielerschaft vorbereitet hat.

Durch die ganzen Leaks und das Datamining der vergangenen Tage, bekommt man ganz langsam einen Eindruck davon, was Blizzard am Wochenende aus dem Hut zaubern könnte. Es bleibt spannend.

In jedem Fall erwartet uns wohl eine der spannendsten BlizzCon-Veranstaltungen der letzten Jahre. Das glaubt auch unser MMORPG-Experte Karsten, der bereits einen Ausblick auf das kommende Event gewagt hat …