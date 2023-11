In dem Post schreibt Contract007, dass in einem VOD von Snutz bereits vor einem Monat zu sehen gewesen sei, dass dieser schon damals mit wichtigen Items versorgt worden war. Zudem hätte Snutz zum Start des Turniers einen Boost gehabt, der das Leveln vereinfacht hätte. Auch hätte er ohne weiteres einen Gezeitenzauber vor allen anderen Spielern gehabt.

Auf Reddit gibt der Nutzer Contract007 an (Reddit), dass die beiden Finalisten nicht allein aus eigener Kraft gewonnen hätten: Als Teilnehmer des OTK Mak’Gora wusste jeder, dass Snutz und Ziqo vom ersten Tag an gewinnen würden.

Was ist ein Mak’Gora? Mak’Gora bedeutet in etwa Duel der Ehre in der Sprache der Orks aus World of Warcraft. Dabei ist ein ehrenvoller Zweikampf zwischen zwei Mitgliedern der Horde-Fraktion gemeint. Die Teilnehmer kämpfen für gewöhnlich nur mit Lendenschurz gekleidet bis zum Tod.

Auf Hardcore-Servern können Charaktere, die auf 0 Hitpoins fallen, nicht weiter gespielt werden. Wer seinen Charakter also verliert, muss einen neuen Charakter erstellen und erneut leveln. Nur neue und entsprechend registrierte Charaktere, die es zum Stichtag am 30. Oktober bis Level 60 geschafft haben, waren für das Turnier zugelassen.

Zu Halloween veranstaltete Asmongolds OTK-Netzwerk ein großes Hardcore-Tunier in World of Warcraft Classic . Der Twitch-Streamer Snutz ging mit 50.000 $ nach Hause, nachdem er sich gegen seinen Rivalen Ziqo durchsetzte.

