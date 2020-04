Im Rahmen einer Familien-Aktion von Blizzard hat der ehemalige Vize-Chef Chris Metzen ein kleines Video für World of Warcraft gedreht. Das hat für sehr viele erweichte Herzen gesorgt.

Um wen geht es? Die Rede ist von Chris Metzen, dem ehemaligen „Senior Vizepräsident für Story und Franchise Entwicklung“, der vielen Fans vor allem als der Kopf hinter der Lore von World of Warcraft bekannt sein dürfte. Er hat 2016 wegen Panikattacken aufgehört.

Was hat er nun gemacht? Im Zuge des „Take Our Daughters and Sons to Work“-Tages in den USA, hat Blizzard ein kleines Extra vorbereitet. Viele Leute müssen wegen der aktuellen Coronakrise zu Hause bleiben, Blizzard wollte den Tag aber nicht einfach ausfallen lassen.

Also hat sich Chris Metzen vor die Kamera gestellt und aus einem Buch vorgelesen, an dem er selbst mitgearbeitet hat: Snow Fight – A Warcraft Tale. Das ist eigentlich ein Kinderbuch mit vielen Bildern, in denen sich Thrall, Varian Wrynn und Arthas eine Schneeballschlacht liefern und etwas über Freundschaft und Miteinander lernen. Das fünfminütige Video haben wir hier für euch eingebunden:

Kinderbuch sorgt für Freude und Nostalgie

Die Reaktionen auf das Vorlesen von Metzen sorgen bei vielen Blizzard-Fans für helle Freude. In einem stark bewerteten Kommentar auf YouTube sagt der Nutzer Demon Salad etwa: „Das ist das absolut Beste. The Man Himself liest eine Gute-Nacht-Geschichte für mich, ein großes Baby.“

Metzens Video hat anscheinend mindestens so viele Erwachsene gerührt, wie Kinder mit der Geschichte angesprochen werden sollten. Und viele davon freuen sich darüber, wieder etwas von dem Genie hinter Warcraft zu hören.

Chris Metzen ist für viele Fans ein Held von Blizzard.

Fans sind gerührt trotz Ärger um Blizzard

Zuletzt hat Blizzard immer häufiger mit Problemen zu kämpfen gehabt. Die Situation zieht sich schon seit etlichen Jahren hin. Ein kurzer Überblick:

In der Zwischenzeit heimste Blizzard auch noch große Shitstorms um Diablo Immortal oder den gebannten Hearthstone-Pro Blitzchung ein. Eines der neueren Desaster ist die Geschichte um Warcraft 3 Reforged, dessen Release total in die Hose ging. Auf MeinMMO fragt sich Cortyn: „Wo ist bitte das Blizzard, das ich so liebe?“

Diese Frage zieht schon seit einiger Zeit ihre Kreise durch die Community von Blizzard und viele Fans fühlen sich mit jedem Jahr erneut enttäuscht. Die Änderungen, die bei Blizzard vorgehen, gefallen ihnen schlicht nicht.

Metzens Auftreten hat jedoch den genau umgekehrten Effekt: Sie freuen sich darüber, sein Gesicht zu sehen, werden an die Zeiten des „Guten Blizzard“ erinnert.

Metzen ist auch bekannt als die Stimme des Kriegshäuptlings Thrall, als die er weiterhin da sein will.

Trotz ihres Grolls auf Blizzard in den vergangenen Jahren, freuen sie sich aufrichtig über das Video. Einfach ein schöner Moment in einer unangenehmen Zeit. Die Fans finden es lediglich schade, dass er das Buch nicht in seiner berühmten Stimme als Thrall vorgelesen hat.

Das Titelbild stammt aus dem YouTube-Video.