Alle Klassen von WoW im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

In World of Warcraft gibt es mittlerweile zwölf verschiedene Klassen. Ihr habt uns verraten, welche davon euch am besten gefällt und welche am schlechtesten ankommt. Hier findet ihr die beliebtesten Klassen im Ranking.

In einer MeinMMO-Umfrage wollten wir von euch wissen, welches eure beliebtesten Klassen in World of Warcraft sind. Zur Auswahl standen alle zwölf aktuell verfügbaren Klassen der „Retail“-Version von WoW.

In einer ersten Auswertung haben wir bereits festgestellt, dass eure beliebtesten Klassen allesamt einen großen Vorteil gegenüber den anderen haben. Wir haben die Umfrage noch ein wenig länger laufen lassen und wollen euch nun in einem Ranking sämtliche Klassen nach ihrer Beliebtheit aufzeigen.

Zur aktuellen Auswertung (24. April) haben 1.529 Leute an der Umfrage teilgenommen. Wir beginnen mit der unbeliebtesten Klasse und arbeiten uns zur beliebtesten nach oben.

Platz 12: Mönch

Mit 71 Stimmen (4,64%) landet der Mönch auf dem letzten Platz des Rankings.

Mit den Pandaren wurde auch die Klasse der Mönche eingeführt.

Was macht Mönche aus? Der Mönch ist die zweite neue Klasse, die seit Release von World of Warcraft ihren Weg ins Spiel gefunden hat. Sie ist seit dem Addon Mists of Pandaria spielbar, der zweitbesten Erweiterung von WoW.

Mönche setzen von ihrer Story mehr auf Ausgeglichenheit und Beherrschung als auf Waffen und reine Kraft. Dementsprechend gelten sie auch als eine der schwieriger zu spielenden Klassen und eignen sich eher für erfahrene Spieler und in Gruppen, in denen sie ihre Stärke voll entfalten können. Mönche können den erhaltenen physischen Schaden von Gegnern erhöhen.

Die Spezialisierungen des Mönchs

Windläufer: Die Schadens-Spezialisierung des Mönchs. Windläufer setzen auf besondere Combos ihrer Fähigkeiten, um deren Schaden zu erhöhen.

Braumeister: Braumeister sind die Tank-Mönche und verfügen über die einzigartige Fähigkeit der „Staffelung“, mit der sie erhaltenen Schaden über eine gewisse Zeit verteilen können, statt alles auf einen Schlag zu nehmen.

Nebelwirker: Die Nebelwirker sind die Heiler, die für ihre Mobilität und Gruppenkontrolle bekannt sind. Kein anderer Heiler ist so mobil und verfügt über so viel CC. Zudem können sie vergleichsweise hohen Schaden austeilen, während sie heilen.