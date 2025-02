Ich habe einen Raid in WoW im Modus für Leute mit Angst vor Spinnen gespielt – Jetzt habe ich Angst vor Krabben

World of Warcraft hat seit einiger Zeit neue Tools für Barrierefreiheit und Inklusion – darunter einen Arachnophobie-Modus. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat den ausprobiert und ist ein wenig verstört.

Die Idee ist ja wirklich ziemlich gut und WoW ist wirklich voller Spinnen. Und teilweise lassen die sich nicht mal vermeiden, denn ein paar beliebte Mounts sind riesige Ekel-Spinnen. Die ausblenden zu können, wenn man sich davor ekelt, kann Gold wert sein.

Ich selbst habe keine Angst vor Spinnen, aber ich weiß, dass es Leute gibt, denen der Arachnophobie-Modus durchaus hilft. Selbst in meinem Raid spielen einige mit dem Modus, wenn auch mehr aus Neugierde und Spaß.

Von denen weiß ich: Spinnen jeder Art werden in diesem Modus durch Krabben ersetzt. Fliegende Krabbelviecher, die eine Phobie ebenfalls auslösen könnten, sind jetzt irgendwelche Wasserläufer mit langen Beinen.

Da ich gerade wieder viel WoW Classic mit Freunden spiele und da auf den Fresh-Start-Servern irgendwann Naxxramas auf dem Plan steht, dachte ich mir: Wie sehen eigentlich die ikonischsten Spinnen-Instanzen aus WoW ohne Spinnen aus? Antwort: Nicht besser und definitiv nicht weniger schreckenserregend.

WotLK war auch beim zweiten Mal sehr beliebt:

WotLK wird zur skurrilen Horrorshow

Die meisten Spinnen auf einem Fleck gibt es – abseits von The War Within – in Wrath of the Lich King, eine der beliebtesten Erweiterungen von WoW überhaupt mit über 12 Millionen Spielern. Das gesamte Königreich der Neruber hat mehrere Instanzen, und Spinnen sind wirklich überall.

Mich hat interessiert, wie vor allem Naxxramas und Azjol’nerub aussehen, denn in beiden Instanzen gibt es riesige Spinnen-Bosse: Maexxna und Hadronox. Und ja, selbst diese Spinnen mit einzigartigem Model werden zu Krabben.

Während Maexxna noch als Stachelkrabbe irgendwie ähnlich ist zu dem, was sie darstellen soll, ist Hadronox eine überzeichnete Horror-Vorstellung, die locker aus einem Chucky-Film stammen könnte.

Eine völlig überdimensionierte Krabbe mit Stielaugen, die eigentlich freundlich aussehen soll und fröhlich vor sich hin blubbert, ist in einem gigantischen Spinnennetz plötzlich gar nicht mehr so niedlich:

Maexxna als Spinne. Maexxna als Krabbe. Hadronox als Spinne. Hadronox als Krabbe.

Mein liebster NPC ist völlig verstümmelt

Mir ist außerdem aufgefallen, dass einige, aber nicht alle NPCs ebenfalls ersetzt werden. Ein paar Neruber sind jetzt Krabben. Andere, wie Anub’arak, bleiben Gruftlords. Das hat mich zum Denken gebracht.

Denn eine der tragischsten Figuren aus World of Warcraft ist seit Shadowlands ebenfalls eine „Spinne.“ Als ich Amber Kearnen damals wiedersehen konnte, habe ich mich riesig gefreut. Jetzt sieht sie aus wie ein schlechter Scherz:

Kearnen die Klinge eigentlich… … und ihre neue Form.

Ich habe die Bilder mehreren Leuten gezeigt und viele fragen sich, wie riesige Krabben besser sein sollen als Spinnen. Das sei mindestens grotesk, wenn nicht sogar noch schlimmer.

Aber gerade Kearnen die Klinge hat mir dann den Rest gegeben. Der NPC gehört zu meinen absoluten Lieblingen in der gesamten Geschichte von WoW und als Legion-Schurke habe ich eine engere Bindung zu ihr als die meisten. Nur irgendwie bekommt ausgerechnet Amber immer wieder eins drauf: In einer neuen Quest sollen wir einen der besten Charaktere ermorden, um die Welt zu retten