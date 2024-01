WoW-Gruppen absolvierten Mythisch+ ohne Heiler, jetzt auch ohne Schadensausteiler

In der Vergangenheit hatten es Heiler schwer, denn sie wurden aus Gruppen in World of Warcraft geworfen – einfach, weil sie nicht mehr benötigt wurden. Und so wie es scheint, werden jetzt sogar die Schadensausteiler (bzw. Damage Dealer) nicht mehr benötigt.

Was ist das für ein Phänomen? In World of Warcraft galt zum Release die heilige Dreifaltigkeit aus Tank, Damage Dealer und Heiler. Die Heiler wurden schon vor einiger Zeit vereinzelt aus Gruppen geworfen, da ihre Funktion nicht mehr benötigt wurde. Sie hatten es schwer, eine Gruppe zu finden.

Jetzt gibt es Gruppen, die sogar ohne Damage Dealer auskommen. In WoW bilden sich immer mehr Gruppen, die nur als Tank-Konstellation „Mythisch+“-Dungeons bewältigen.

In einem YouTube-Video zeigt User Kallugrax beispielsweise, wie 5 Tanks es schaffen, einen Dungeon auf Stufe 22 zu bewältigen. Sie haben am Ende sogar noch 4:20 Minuten übrig. Das spricht dafür, dass sie sogar ein paar Stufen höher gehen hätten können.

Tanks sind zu Alleskönnern in WoW geworden

Wie ist das möglich? Einige Tankklassen besitzen Selbstheilung und teilen mittlerweile fast so viel Schaden wie Damage Dealer aus. Dadurch werden sie zu Allroundern, die sich selbst in schweren Inhalten gut zurechtfinden.

Erst einmal müssen Tanks nicht befürchten, dass Blizzard an ihrer Stärke schraubt. Mit dem aktuellen Patch 10.2.5 gab es keine gravierenden Änderungen für Tanks, es wurde verstärkt an Schadensausteilern und Heilern geschraubt.

Es bleibt abzuwarten, ob es in den kommenden Patches und Hotfixes Änderungen an den Tanks geben wird. In der Vergangenheit gab es bereits einige Buffs für Tanks, die eigentlich der ganzen Gruppe dienen sollten.

Was steht als Nächstes für WoW an? Wo wir uns hingegen sicher sein können, ist der Release der kommenden Erweiterung „The War Within“. Hier haben bereits die ersten Tests begonnen, schließlich soll der Release noch Ende Sommer oder Anfang Herbst stattfinden.

